«Раскрываю карты»: Милана Тюльпанова закружилась в танце с тайным ухажером на балу

К слову, недавно мы писали, как Милана Тюльпанова рассказала о своих пластических операциях. Экс-супруга Александра Кержакова опубликовала пост, в котором подробно написала о пластике.

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