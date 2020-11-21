«Раскрываю карты»: Милана Тюльпанова закружилась в танце с тайным ухажером на балу
Фото: @milana_tulpanova / Instagram
В новом видео Милана предстала в нежном белоснежном платье принцессы с пышной юбкой. Звезда закружилась в танце с тайным ухажером на балу в Санкт-Петербурге. Модель продемонстрировала шикарный наряд и поделилась с подписчиками своим состоянием счастья. В посте Милана написала: «Хорошо, вы голосуете, я раскрываю карты. Знаете, счастливой можно быть и разведенной, и с ребенком на руках, и со смертью близкого, с публичным обсуждением - можно - я ведь счастлива. Когда-нибудь я расскажу вам историю о том , что впереди я видела одну лишь безысходность. Но не сегодня. Ведь сегодня меня любят! Спасибо @axenoff за приглашение. Кто счастлив сейчас? Ставим плюс».
Фолловеры остались в восторге от нового видео Миланы: «Вы сильная личность, не сломались,уважаю безмерно.Счастья и любвиОчень рада за вас», «Королева», «Красивая пара», «Миланочка, Вы красавица и умница! Пусть все у Вас в жизни сложится, как Вы задумали! Будьте счастливы! У Вас впереди целая жизнь, и только Вы правительница своей жизни», «Какие добрые и любящие глаза у вашего спутника!», «Милана вы большая умница наряд Вау вы принцесса красивая браво», «Какой прекрасный образ и платье У вас очень красивое. Милана вы всегда невероятно шикарно выглядите», «Миланочка, ты прямо светишься. Будь самой счастливой, ты этого заслуживаешь».
Фото: @milana_tulpanova / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Милана Тюльпанова рассказала о своих пластических операциях. Экс-супруга Александра Кержакова опубликовала пост, в котором подробно написала о пластике.
А вам понравился образ Миланы Тюльпановой? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @milana_tulpanova / Instagram
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