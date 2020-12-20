Собчак в графитовом костюме, Сысоева в атласном мини и другие звезды посетили гастровечеринку

Одно из самых ярких событий эпохи карантина с видом на Кремль и Большой театр вновь вернулось в столицу. Лучшие шеф-повара и бартендеры приготовили свои прекрасные блюда и коктейли – отличная репетиция новогодней ночи. Команда одного из самых титулованных российских шеф-поваров страны, Анатолия Казакова заехала на четыре часа на кухню отеля, чтобы приготовить свои хиты.

Бородинский наполеон с осетровой икрой, эклер с копченым лососем, оливье с крабом, рябчиками и икрой кижуча и другие шедевры высокой кухни были предложены гостям этого вечера.

Ксения Собчак в очередной раз продемонстрировала утонченную фигуру и прекрасное чувство стиля. Журналистка появилась на вечеринке в графитовом брючном костюме с пиджаком оверсайз. Надежда Сысоева по традиции сделал ставку на сексуальность и нарядилась в атласное мини платье-комбинацию и высокие замшевые ботфорты на шпильке. Кстати, актриса пришла не одна, она взяла с собой домашнего любимца и сделала с ним несколько кадров.