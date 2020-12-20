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Собчак в графитовом костюме, Сысоева в атласном мини и другие звезды посетили гастровечеринку

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Ксения Собчак

Фото: Пресс-служба мероприятия

В Ararat Park Hyatt Moscow прошло светское мероприятие. Его посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Одно из самых ярких событий эпохи карантина с видом на Кремль и Большой театр вновь вернулось в столицу. Лучшие шеф-повара и бартендеры приготовили свои прекрасные блюда и коктейли – отличная репетиция новогодней ночи. Команда одного из самых титулованных российских шеф-поваров страны, Анатолия Казакова заехала на четыре часа на кухню отеля, чтобы приготовить свои хиты.

Бородинский наполеон с осетровой икрой, эклер с копченым лососем, оливье с крабом, рябчиками и икрой кижуча и другие шедевры высокой кухни были предложены гостям этого вечера.

Ксения Собчак в очередной раз продемонстрировала утонченную фигуру и прекрасное чувство стиля. Журналистка появилась на вечеринке в графитовом брючном костюме с пиджаком оверсайз. Надежда Сысоева по традиции сделал ставку на сексуальность и нарядилась в атласное мини платье-комбинацию и высокие замшевые ботфорты на шпильке. Кстати, актриса пришла не одна, она взяла с собой домашнего любимца и сделала с ним несколько кадров.

Надежда Сысоева

Фото: Пресс-служба мероприятия

Александр Рогов для выхода в свет выбрал стильный наряд с коричневыми брюками, который дополнил аксессуарами и модными ботинками на каблуках.

Александр Рогов

Фото: Пресс-служба мероприятия

Анна Цуканова-Котт надела синее платье в клетку и черный матовый жакет, подчеркнувший ее стройность.

Анна Цуканова-Котт

Фото: Пресс-служба мероприятия

Карина Истомина посетила мероприятие в соблазнительном образе. Диджей облачилась в черный корсет, брюки клеш и сделала вечерний макияж с алыми губами.

Карина Истомина

Фото: Пресс-служба мероприятия

Также на светской вечеринке появились Александр Оганезов,Константин и Ольга Андрикопулос, Ян Гэ, Евгений Тихонович и многие другие звезды шоу-бизнеса.

Фото: Пресс-служба

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