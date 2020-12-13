Салют и сюрприз на крыше высотки: как Джиган и Оксана Самойлова отметили годовщину
Фото: @samoylovaoxana / Instagram
Отметить торжественное событие Джиган решил не только с любимой женой, но и с красавицами-дочерьми. Исполнитель устроил сюрприз Оксане Самойловой с салютом и свиданием на крыше высотки. На площадке с видом на город и Москву-реку установили закрытую остекленную беседку. По всему пространству разложили пледы, подушки и игрушки, поставили вазы с цветами. На крышу повесили гирлянду с теплым желтым светом, а по стенам — архивные семейные фотографии. Все время свидания операторы снимали на камеру. Видео Оксана опубликовала на своей странице в Instagram, показав главный сюрприз — салют над рекой.
Поклонники поспешили поздравить пару с годовщиной и написали в комментариях: «Я очень рада за вас. Пусть все плохое останется позади. Любви вам», «Поздравляю! Вы многое пережили, но главное вы вместе! У вас большая красивая семья! Счастья вам», «Мои поздравления от души», «Безумно красивая пара», «Оксана! Держитесь друг за друга, если действительно любите!», «Счастья вашей семье. Берегите друг друга и не обижайте друг друга)», «Мурашки всегда от таких видео. Не важно что было плохого, главное, что всегда можно сохранить хорошее», «ДОЛГИХ лет семейной жизни», «Аааа, какая красота , вы самая классная семья !!!».
К слову, недавно мы писали, как Оксана Самойлова стала блондинкой и ужаснулась от результата: «Это провал». Блогер и жена рэпера Джигана пожаловалась подписчикам, что рассчитывала на другой оттенок.
Фото и видео: @samoylovaoxana / Instagram
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