Салют и сюрприз на крыше высотки: как Джиган и Оксана Самойлова отметили годовщину

Поклонники поспешили поздравить пару с годовщиной и написали в комментариях: «Я очень рада за вас. Пусть все плохое останется позади. Любви вам», «Поздравляю! Вы многое пережили, но главное вы вместе! У вас большая красивая семья! Счастья вам», «Мои поздравления от души», «Безумно красивая пара», «Оксана! Держитесь друг за друга, если действительно любите!», «Счастья вашей семье. Берегите друг друга и не обижайте друг друга)», «Мурашки всегда от таких видео. Не важно что было плохого, главное, что всегда можно сохранить хорошее», «ДОЛГИХ лет семейной жизни», «Аааа, какая красота , вы самая классная семья !!!».