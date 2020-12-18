Любовь Успенская покорила поклонников в элегантном платье лимонного цвета

66-летняя Любовь Успенская активно работает и снимается и не собирается уступать молодым звездам. В своем Instagram певица поделилась кадром из новой роскошной фотосессии, в которой она позирует на фоне звездного неба.

Звезда одета в роскошное трикотажное платье, которое подчеркивает прекрасную фигуру Любови, яркого лимонного оттенка. Свои золотистые волосы Успенская заплела в косу.

«Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю...», — подписала кадр певица.