Любовь Успенская покорила поклонников в элегантном платье лимонного цвета
Фото: www.instagram.com/uspenskayalubov_official/
66-летняя Любовь Успенская активно работает и снимается и не собирается уступать молодым звездам. В своем Instagram певица поделилась кадром из новой роскошной фотосессии, в которой она позирует на фоне звездного неба.
Звезда одета в роскошное трикотажное платье, которое подчеркивает прекрасную фигуру Любови, яркого лимонного оттенка. Свои золотистые волосы Успенская заплела в косу.
«Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю...», — подписала кадр певица.
Поклонники встретили новый образ восторженными комплиментами:
«Яка гарна», «Люба прекрасный человек и достойная женщина! Я очень еt уважаю! Ты прекрасна», «Очень красивая женщина, издали сразу видна», «Красавица и куколка! На вас очень приятно смотреть! Спасибо вам просто за то, что вы есть», «Красота неописуемая», «Красавица Люба, Любонька, Любовь. Восхищаюсь вами. Прекрасная женщина», «Очень красивое платье! Но не без вас!».
Ранее Любовь удивила своих поклонников фотографией с молодым певцом Алексеем Воробьевым. На фотографии Успенская, одетая в шикарное яркое платье, флиртует с музыкантом.
Фото и видео: Instagram Любови Успенской
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!