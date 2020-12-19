Светлана Лобода показала редкие архивные фото из детства и начала карьеры
Фото: @lobodaofficial / Instagram
Светлана Лобода редко делится архивными фото в Сети, однако сделала исключение и опубликовала сразу два новых снимка. Певица выстроила их в ряд, показав, как менялась ее внешность с детства и до сегодняшнего дня. На черно-белом фото видна лишь половина лица, но при этом можно примерно различить цвет волос: еще маленькой Светлана была русой, затем стала брюнеткой и лишь спустя годы вернула себе близкий изначальному блонд. Необычный коллаж Светлана составила в соответствии со сценарием нового клипа, где показывает непростые моменты жизни девочек, девушек и женщин.
Фото: @lobodaofficial / Instagram
Напомним, что только на прошлой неделе Светлана Лобода оказалась в центре скандала. Певицу обвинили в плагиате несостоявшегося номера с ванной на «Золотом граммофоне». Хореограф из Бейрута заявил, что поставил такой же номер для одного местного бара. К негодованию присоединилась и танцовщица, которая исполнила номер, поставленный Хадрой, Елизавета Зворыгина. «Все мы наслышаны о креативности в русском и украинском шоу-бизнесе», — написала девушка.
К слову, недавно мы писали, как Светлана Лобода блеснула в великолепном мини с перьями. 38-летняя певица продемонстрировала в Сети новый шикарный образ.
Фото: @lobodaofficial / Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!