Светлана Лобода показала редкие архивные фото из детства и начала карьеры

Напомним, что только на прошлой неделе Светлана Лобода оказалась в центре скандала. Певицу обвинили в плагиате несостоявшегося номера с ванной на «Золотом граммофоне». Хореограф из Бейрута заявил, что поставил такой же номер для одного местного бара. К негодованию присоединилась и танцовщица, которая исполнила номер, поставленный Хадрой, Елизавета Зворыгина. «Все мы наслышаны о креативности в русском и украинском шоу-бизнесе», — написала девушка.

К слову, недавно мы писали, как Светлана Лобода блеснула в великолепном мини с перьями. 38-летняя певица продемонстрировала в Сети новый шикарный образ.