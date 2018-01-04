Давайте честно: врачу вопросов о сексе обычно не задают. Считают неприличным (сами врачи в том числе). Хотя на самом деле можно. В конце концов, регулярная половая жизнь — важный показатель здоровья.

Вот список врачебных специальностей, предполагающих, что вопросы на интимные темы в кабинете доктора по меньшей мере не возбраняются. Сексолог Интереснейшая работа! Она есть в номенклатуре медицинских специальностей, и ее получают врачи-психиатры, пройдя дополнительное обучение. Иногда это почетное звание себе самовольно присваивают психологи. Самые честные из них, впрочем, называются «секс-коучи» и в медицинские вопросы не лезут, уверяя, что «все проблемы с сексом в голове». Увы, это не всегда так. И даже если так, сексологи без медицинского образования могут работать лишь с незначительным списком проблем. Зато они, как правило, неплохо ориентируются в современных секс-гаджетах и, в отличие от сексологов-психиатров, могут рекомендовать внятную техподдержку. Врачи-сексологи — единственные спецы, созданные специально для разговоров о сексе. Но у них есть два существенных недостатка: их услуги не предусмотрены полисом ОМС; и ходить к ним «работать с проблемами» можно годами (это вообще свойственно психиатрам). Сексопатолог

Сексопатологи — это тоже психиатры. Но они работают со сложными случаями и девиациями. Иногда принудительно. Поэтому у них чаще всего спрашивают: «Доктор, когда меня отпустят?» Гинеколог