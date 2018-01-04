Не надо стесняться: к какому врачу идти с интимными проблемами
Вот список врачебных специальностей, предполагающих, что вопросы на интимные темы в кабинете доктора по меньшей мере не возбраняются.
Сексолог
Интереснейшая работа! Она есть в номенклатуре медицинских специальностей, и ее получают врачи-психиатры, пройдя дополнительное обучение. Иногда это почетное звание себе самовольно присваивают психологи. Самые честные из них, впрочем, называются «секс-коучи» и в медицинские вопросы не лезут, уверяя, что «все проблемы с сексом в голове». Увы, это не всегда так. И даже если так, сексологи без медицинского образования могут работать лишь с незначительным списком проблем. Зато они, как правило, неплохо ориентируются в современных секс-гаджетах и, в отличие от сексологов-психиатров, могут рекомендовать внятную техподдержку.
Врачи-сексологи — единственные спецы, созданные специально для разговоров о сексе. Но у них есть два существенных недостатка: их услуги не предусмотрены полисом ОМС; и ходить к ним «работать с проблемами» можно годами (это вообще свойственно психиатрам).
Сексопатолог
Сексопатологи — это тоже психиатры. Но они работают со сложными случаями и девиациями. Иногда принудительно. Поэтому у них чаще всего спрашивают: «Доктор, когда меня отпустят?»
Гинеколог
Женщины (обычно беременные), не упав в обморок от собственной наглости, решаются задать гинекологу только один вопрос о сексе: «А можно мне этим заниматься?» И тогда врач строго по ситуации либо предпишет «половой покой» (это значит нельзя), либо скажет: «Можно!»
Небеременные женщины с гинекологами секс не обсуждают. Контрацепция не считается — ее тоже не обсуждают, ее, как правило, «назначают».
Женщины смелеют к перименопаузе, когда изменения сексуальных связей уже можно выдавать за изменения в организме в целом и требовать коррекции. К тому же в этом возрасте большинство женщин обзаводятся «своим» гинекологом — таким, которому могут хотя бы отчасти доверять. С ним можно обсудить:
Но лечение, скорее всего, будет медикаментозным. И направленным только на женщину.
Уролог
Мужчины, как правило, добираются до уролога-андролога, когда о сексе уже только и могут что говорить. И спрашивают, конечно, сакраментальное: «Доктор, это можно вылечить?» Ответ будет долгим и индивидуальным — не для публикации на женском сайте.
А вообще, когда проблемы с сексом (с мужской стороны) только начались, лучше деликатно отправить мужа к кардиологу.
Кардиолог
Вот уж с кем реально можно поговорить на пикантные темы! И именно потому, что никто от кардиолога ничего подобного не ждет, разговор имеет шансы получиться невинным и полезным.
После 40 лет в плановом порядке надо проверять сердце и сосуды. А проблемы с эрекцией — один из первых признаков того, что с кровенаполнением сосудов наметились сложности. Быстрая утомляемость, потливость и одышка могут оказаться серьезными препятствиями на пути к оргазму — и все это можно и нужно обсуждать с кардиологом (и мужчинам, и женщинам). Обидно, конечно, будет, если доктор посоветует заняться спортом… Кардиологи часто такое советуют!
Дерматовенеролог
С венерологами бывает интересно о сексе поговорить. Самый частый вопрос звучит примерно так: «Что?! И при оральном тоже передается?!» Да, передается. Практически все, о чем вы там спрашивали.
Эндокринолог
Это неожиданно, но вот как раз с ним можно обсуждать любые свои сексуальные странности, ссылаясь на «действие гормонов». Снижение либидо, повышение либидо (можно прямо так и говорить), уменьшение/увеличение смазки, снижение/усиление эрекции, отсутствие оргазмов («такая, знаете ли, усталось и апатия, даже оргазмов больше не испытываю»)… Велик риск, что в конце концов вас все равно отправят к сексологу. Но иногда дело действительно в гормонах.
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