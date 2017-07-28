Мужская эрекция, как ни странно, очень частый запрос на женских консультациях у сексолога. Как она связана с женским оргазмом, догадаться нетрудно.

Природой устроено так, что мужчине для достижения кульминации в сексе требуется от двух до восьми минут. Женщине — от восемнадцати минут. А еще бывает, что мужчине много лет, у него много работы — и даже не выдав в сексе финального аккорда, он просто падает от усталости. Ну, не весь он, а главная его часть… И с этим надо что-то делать. Что именно, рассказывают наши эксперты.

Алла Деларье, сексотерапевт, секс-коуч, консультант intimi.shop

Ольга Штерн, сексолог, российский эксперт компании Fun Factory

Долгая прелюдия Мужчины обычно не любят много времени уделять прелюдии. Для них это пустая трата сил и времени. Но для женщин хорошее возбуждение — это залог оргазма. Здесь вам лучше взять инициативу в свои руки, лаская эрогенные зоны на теле мужчины, но не дотрагиваясь до его члена. Это позволит и его держать на пределе возбуждения, и самой очень хорошо возбудиться. А можно возбуждать не его, а себя — руками или вибратором, за дверью в ванной или прямо на глазах у партнера… Пролонгирующая косметика

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Специальные кремы и смазки, в состав которых входят анестезирующие средства (растительного или синтетического происхождения), помогают отсрочить эякуляцию и действуют примерно пятнадцать минут. Они наносятся ПОД презерватив, иначе у женщины тоже все «заморозится». Презервативы, которые уже содержат анестезирующую смазку — не лучший вариант: когда изделие свернуто колечком, пролонгирующий гель неизбежно попадает на обе его поверхности (то есть в процессе тормозятся оба партнера). Регулярный секс Известно, что дорвавшись до секса после долгого воздержания, мужчина быстро достигает оргазма. Поэтому чем чаще вы будете заниматься любовью, тем дольше будет каждый акт. Смена темпа и позиций Для наступления мужского оргазма необходим быстрый темп, монотонные движения и однообразные способы стимуляции. Поэтому чтобы пролонгировать удовольствие, можете смело менять позы и двигаться медленно. Это отложит оргазм. В идеале, после любой другой позы, перейдите в позицию наездницы и подвигайте тазом вперед-назад, имитируя качели или волну. Вам это позволит контролировать темп и глубину проникновения, а мужчине даст еще очень красивый визуальный эффект. Чем более плавно вы будете двигаться, тем дольше будет сохраняться его стойкая эрекция без эякуляции. Секс-игрушки

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