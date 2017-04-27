И 10 гаджетов, которые позволят вам не сбиться с верного пути!

Оргазм — это, знаете ли, многоэтапный процесс. Его нельзя начать с середины или пропустить какой-то из этапов — иначе не получится ничего. Этим, кстати, и объясняется, почему муж предпочтительней вибратора: он умеет возбуждать.

Ольга Штерн Сексолог, российский эксперт компании Fun Factory

Вот они, пять обязательных этапов на пути к счастью (и один необязательный):

1. Сексуальное желание

Еще до возбуждения у женщины должно возникнуть сексуальное желание. Причем оно может идти изнутри (эротические мысли, фантазии), быть вызвано внешними факторами (просмотр эротического фильма, прикосновение к эрогенной зоне) или провоцироваться сочетанием этих факторов. Поэтому, собственно, хорошие секс-игрушки делают из очень приятных на ощупь материалов, да и на вид они очень симпатичны. И прикладывать их надо не сразу к области гениталий: ими можно ласкать все тело.

2. Возбуждение

На этом этапе тело женщины готовится к интенсивному сексуальному взаимодействию. Происходит постепенный прилив крови к органам малого таза. Дыхание учащается. Повышается частота сердечных сокращений и артериальное давление. Грудь увеличивается. Клитор, малые и большие половые губы набухают. Шейка и тело матки несколько оттягиваются вверх и назад. Выделяется смазка.

В большинстве случаев возбуждение у женщин возрастает постепенно и требует как минимум десяти минут адекватной стимуляции — вот почему нельзя пропускать прелюдию. Она необходима для развития чувствительности рецепторов до определенного уровня. Если имеются тормозящие факторы, то возбуждение может замедлиться или совсем прекратиться, например, от переживаний об отношениях с партнером, скрипа кровати или от страха, что вас услышат дети, спящие в соседней комнате.

3. Плато

Возбуждение на этой стадии остается сильным, фиксируется примерно на одном уровне на некоторое время и больше не нарастает. Тело готовится к оргазму. Частота пульса может увеличиться до 160 ударов в минуту. Клитор слегка поднимается, усиливается сила обхвата фаллоса (из-за притока крови стенки вагины набухают).

В стадии плато женщина сосредотачивается на своих ощущениях в половых органах (экстатическая охваченность), поэтому внешние раздражители становятся уже не так важны.

Если в этот момент мужчина не сможет сдержать эякуляцию или по разным причинам его эрекция ослабнет, вас, конечно, ждет глубокое разочарование… Подстраховкой от такого внезапного падения служат эрекционные кольца. А вы думали, это ненужное извращение?

4. Оргазм

Все физиологические показатели достигают своего пика. Кровяное давление и пульс максимально повышаются. Происходят ритмичные интимные мышечные сокращения. Иногда конечности немеют и как будто спазмируются, сокращаются мышцы лица и появляется «любовная сыпь» — ярко-розовые пятна. Происходит разрядка. Женщина может испытывать различные ощущения — взлет, взрыв, парение, волны удовольствия. В момент оргазма сознание сужается и сосредотачивается только на приятных ощущениях и психологическом наслаждении.

5. Разрешение

Нормализуется частота сердечных сокращений, артериальное давление и дыхание. Грудь и клитор возвращаются к первоначальному размеру. Большие и малые губы приобретают свой обычный цвет. Матка расслабляется. Женщина ощущает удовлетворение и расслабленность. Увеличивается количество гормонов. Благодаря окситоцину (гормону счастья) женщина испытывает нежность и привязанность к своему партнеру. Энкефалины и эндорфины повышают настроение и убирают мысли о проблемах и тревогах. Эстрогены препятствуют снижению настроения и облегчают предменструальный симптом.

6. Рефрактерный период

Иногда наступает одновременно с этапом разрешения или после него. Его интенсивность по-разному может проявляться или даже отсутствовать у различных женщин (поэтому довольно долго об этом периоде говорили как об особенностях мужского оргазма). В это время продолжение любых сексуальных стимуляций воспринимается болезненно. То есть далеко не каждая женщина может, кончив, тут же начать снова.

Фото предоставлены тренинг-центром «СЕКС.РФ», компанией-производителем Fun Factory, istockphoto.com

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