Бесплодие неясного генеза, или идиопатическое бесплодие – это когда беременность не наступает, а врачи не могут обнаружить причину.

По статистике, таких «неясных» пар около 15-20% среди тех, у кого не получается забеременеть.

Диагноз «бесплодие» ставится, если пара ведет регулярную половую жизнь без конрацепции более 12 месяцев (если женщине больше 35 лет – более 6 месяцев), а беременность не наступает. Довольно часто выясняется, что речь идет о ложном бесплодии. И вот его самые частые причины:

Нерегулярная половая жизнь

Если пара ведет половую жизнь нерегулярно – например, один из супругов часто отлучается в длительные командировки, либо близость случается реже 2 раз в неделю, то суть проблемы именно в этом. Бывает достаточно перейти к активной сексуальной жизни, чтобы желанная беременность наступила.

Контроль овуляции