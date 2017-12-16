Бесплодие неясного генеза – что это такое и как его преодолеть
По статистике, таких «неясных» пар около 15-20% среди тех, у кого не получается забеременеть.
Диагноз «бесплодие» ставится, если пара ведет регулярную половую жизнь без конрацепции более 12 месяцев (если женщине больше 35 лет – более 6 месяцев), а беременность не наступает. Довольно часто выясняется, что речь идет о ложном бесплодии. И вот его самые частые причины:
Нерегулярная половая жизнь
Если пара ведет половую жизнь нерегулярно – например, один из супругов часто отлучается в длительные командировки, либо близость случается реже 2 раз в неделю, то суть проблемы именно в этом. Бывает достаточно перейти к активной сексуальной жизни, чтобы желанная беременность наступила.
Контроль овуляции
Как ни парадоксально, сложности с зачатием возникают, если женщина пытается забеременеть по «графику», дожидаясь положительного теста на овуляцию (а некоторые дамы по-прежнему ориентируются на подъем базальной температуры, хотя этот метод не слишком надежен), и лишь после этого приступают к интимным отношениям.
Активная половая жизнь
Случается и противоположная ситуация – «праздник каждый день». Сперматозоиды не успевают созревать, и поэтому беременность не может наступить. Стоит сократить количество половых контактов до 2-3 раз в неделю, как проблема решается.
Спринцевание
Некоторые женщины из гигиенических соображений проводят спринцевание после секса – и это тоже снижает вероятность зачатия.
Психологический фактор
Многие пары склонны недооценивать роль психологии, тогда как она часто играет решающую роль в продолжении рода. Как правило, трудности возникают у женщин с повышенным чувством ответственности, склонных придавать очень большое значение материнству и воспитанию детей. Такие женщины сами загоняют себя в стресс, при котором нарушается соотношение гормонов — в частности, повышается уровень пролактина, поэтому забеременеть не получается.
Стандартное лечение на фоне непрерывного стресса часто оказывается недостаточным, и даже такой высокоэффективный метод как ЭКО оказывается не всегда эффективным.