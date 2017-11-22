Когда вы женщина и вам (вдруг!) больше 40 лет, ваши отношения с медициной радикально меняются: совершенно непонятно становится, с какими симптомами бежать к врачу, а какие считать нормальным проявлением возраста.

Как уже известно читателям passion , диагноз «менопауза» ставится постфактум — когда у вас больше года не было месячных. Но мало у кого все происходит легко и одномоментно.

У некоторых менопауза наступает резко: менструации прекращаются без каких-либо нарушений цикла и недомоганий. Но у большинства за несколько лет до наступления менопаузы начинаются колебания цикла: от скудных кровяных выделений по 2-3 дня в месяц до длительных менструальноподобных выделений, длящихся по 3-4 недели. У кого-то цикл укорачивается до 21 дня и меньше, у кого-то удлиняется до 40 дней, а то и до 3-4 месяцев. Такая «перестройка» может затянуться на период от 2 до 10 лет (у большинства — 3-4 года), что, конечно, не может не отражаться на самочувствии и приводит к снижению качества жизни.

Для облегчения состояния вам может быть назначена менопаузальная гормональная терапия (МГТ) (сейчас уже не используют термин «ЗГТ» — заместитительная гормональная терапия) .

Другие симптомы менопаузы

К ранним менопаузальным симптомам относятся:

стрессовое недержание мочи,

приливы жара,

резкая и частая смена настроения,

головные боли,

нарушения сна.

О недержании мы подробно рассказывали вот здесь. Приливы жара — наиболее часто обсуждаемый симптом, но мало кто понимает его суть. Вам становится жарко, вы мгновенно потеете, а через пару минут все симптомы проходят. Дело в том, что на фоне эстрогенного дефицита происходят функциональные изменения в центральной нервной системе, где расположены центры терморегуляции. Приливы — это, по сути, сосудистые спазмы на фоне «ложных сигналов»: сосуды сужаются, происходит резкий прилив крови по сосудам к коже, а потом, поскольку это был ложный вызов, сосуды снова расширяются, и кровь отливает.

Головные боли тоже во многом обусловлены сосудистыми проблемами. Часто в этом возрастном периоде проявляется артериальная гипертензия, что требует консультации кардиолога.

Нормальный возраст начала менопаузы — от 45 до 53 лет. Чаще всего статистически она приходится на 48 лет — 52 года. Если симптомы стали проявляться с 40 лет, то это не совсем норма и, возможно, совсем не менопауза — нужно обследоваться и исключить другую патологию (эндометриоз, киста яичника, полипы, миома, нарушения в работе щитовидной железы и т. п.).