Елена Бэкман Психолог-сексолог, эксперт Международной сети «Тренинг-центр «СЕКС.РФ»

Простой пример: некогда любимый вами мужчина пользовался определенным парфюмом (хотя бы Fahrenheit от Dior). Вы уже сто лет как расстались, но вдруг в маршрутке слышите знакомый аромат — и вас накрывают воспоминания. Это так называемый якорь. Или мама в детстве гладила вас по голове, когда вам было плохо, и вы успокаивались. Теперь мужчина, который догадается погладить вас по голове в минуту грусти и отчаяния, будет казаться вам самым родным — это тоже якорь. Якорение происходит постепенно, закрепляясь в результате повторений, или формируется почти моментально на волне сильных эмоций. Чем больше якорей вам удастся закрепить в отношениях с мужчиной, тем прочнее вы привяжете его к своей тихой гавани. Вот пять проверенных приемов:

1. Разрыв шаблона

Непривычное поведение в стандартных ситуациях цепляет. Партнер обязательно заметит, что вы делаете что-то не так, как все. Например, у вас первое (или сто первое) свидание, вы сидите в ресторане и поднимаете бокалы. «Я хочу выпить за тебя!», — говорит он и подносит бокал. И тут вы говорите: «За такой прекрасный тост я отныне буду чокаться два раза!» Он удивляется. В следующий раз если он будет чокаться с другой женщиной (коллегой, подругой или даже любовницей — а вдруг?), он непременно подумает: «А моя-то так ценит мои слова, что два раза чокается!» Все, вы необыкновенная, вы победили!

2. Фокус

Любой ваш новый навык в постели может стать фокусом и настоящей «фишкой» ваших сексуальных отношений. Надо только специально обратить на него внимание: «Сегодня я покажу тебе фокус» — и уточняете, какой именно. Например, как член исчезает в голове. И делаете ему «глубокое горло». На следующий день закрепляете эффект мероприятия: «Милый, ты устал, пойдем, я покажу тебе фокус!» Все, теперь при каждом произнесении этого слова он будет вспоминать именно вас. Главное, не превратить этот фокус в обыденность. Не балуйте мужчину этим (или любым другим) приемом слишком часто. Пусть для него «фокус» станет праздником или даже поощрением. Довел до оргазма — вот тебе один фокус. Доставил неземное удовольствие — три фокуса. А потом бац — ни одного фокуса. И тут он сразу задумывается: что я сделал не так? И в следующий раз будет стараться.

3. Небо в алмазах

Разумеется, проще всего заякорить мужчину на секс, а точнее на ваш оргазм. Как-нибудь после шикарного секса приклейте на потолок (или на тумбочку — куда угодно) маленькую бусинку. Мужчина обязательно спросит: «Что ты делаешь?» — «Это мой сегодняшний оргазм. Спасибо, любимый!» На следующий день повесьте еще одну бусинку. Если вдруг вы не успели испытать оргазм, не вешайте. Он обязательно задумается. Ему хочется, чтобы «алмазов» было много: ведь они свидетельствуют, какой он классный любовник. В следующий раз он постарается на славу. И тогда вы с чистой совестью сможете повесить на ваше небо сразу пять кристалликов. Мужчина будет горд собой! И зависим от ваших блестящих оргазмов.

4. Комплименты

В каждом доме есть свои традиции. Кто-то обязательно всей семьей собирается по вечерам за столом. Кто-то по субботам лепит пельмени. Еще есть люди, которые каждый год 31 декабря ходят в баню... Вводите новые традиции в свои отношения, которые станут только вашими. Например, в один из вечеров, уже лежа в постели, предложите партнеру игру: сказать друг другу 10 комплиментов или перечислить все то хорошее, что вы сделали друг для друга в этот день. Проговаривая перед сном, какая вы замечательная, пусть и разными словами, мужчина начнет верить в это с утроенной силой. И даже если вчера он впервые заметил на вашей попе целлюлит, то говоря сегодня, что вы самая красивая, он отныне будет думать так. И вы, кстати, тоже. А раз вы самая-самая, то зачем искать еще кого-то?

5. Вспомнить все

Начало отношений — прекрасная пора. Влюбленность, страсть, блеск в глазах, бабочки в животе... Увы, с годами это все пропадает. Но можно легко вернуть. Хорошо, если у вас сохранилась какая-то одежда, связанная с теми приятными воспоминаниями: платье первого свидания, шарфик, который вы потеряли, а он подобрал и вернул вам, или даже свадебное платье! Вернитесь ненадолго в то время. Воспроизведите первое свидание, повторите первую брачную ночь (можно даже деньги посчитать, но лучше все же заняться сексом). Те эмоции обязательно вернутся, а вам останется лишь зафиксировать их в сегодняшнем дне.

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