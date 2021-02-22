Жизнь напоказ, дети от суррогатных матерей и президентская гонка: история любви Кардашьян и Уэста
Фото: Globallookpress / Kristin Callahan
Ким Кардашьян и Канье Уэст познакомились в 2000-х, дружили много лет, а в 2012-м начали встречаться. Ким рассказывала, что Канье был для нее прежде всего очень хорошим приятелем, с которым ей всегда было смешно и с которым она могла поделиться многим.
Уэст тем временем всегда был неравнодушен к Кардашьян, но дальше дружбы дело не заходило. В итоге она стала звездой реалити-шоу, он получил несколько престижных музыкальных премий «Грэмми», и как-то раз они оказались в числе звезд в первом ряду на модном показе в Нью-Йорке. Рэпер решил действовать. Но наткнулся на преграду в виде двухметрового баскетболиста Криса Хамфриса, за которого Ким к тому моменту успела выйти замуж. Спустя два года Кардашьян и Хамфрис развелись, а Уэст снова ринулся в бой — звал на свидания, дарил подарки и покорил-таки неприступную крепость. Дальше все как в сказке — предложение руки и сердца на специально арендованном стадионе, кольцо с огромным бриллиантом, роскошная свадьба в Италии и рождение детей.
Фото: Globallookpress / Hubert Boesl
Они поженились в 2014 году, устроив по случаю свадьбы грандиозное торжество, состоявшееся в крепости XV века Форт Бельведере, стоимость аренды которой молодоженам обошлась в 420 000 долларов. Влюбленные обменялись кольцами и клятвами верности на фоне гигантской угловой стены, выполненной из миллионов белых пионов и роз. Церемония прошла под музыкальный аккомпанемент итальянского тенора Андреа Бочелли.
Невеста выбрала для своей свадьбы традиционное белое платье от Givenchy. Свадебный наряд был создан специально для Ким ее другом и креативным директором французского бренда Рикардо Тиши. К вечеру Ким сменила свадебный наряд. Жених был в черном смокинге.
Как сообщило издание People, Канье перед церемонией очень нервничал: «Даже забавно, как сильно он переживал. Очевидно, он осознавал важность момента. Еще утром он много улыбался, но с приближением торжественного события можно было увидеть, что он все больше нервничает. Для женихов это довольно естественно».
Фото: Globallookpress / face to face
Главной гостьей на свадьбе была дочь жениха и невесты Норт. Девочку, которой еще не было года, нарядили в белое платье, а сами Ким и Канье уже готовились в пополнениям в семьействе — рэпер мечтал стать многоденым отцом.
Фото: DPA
Несмотря на все мучения, через которые Ким Кардашьян прошла ради рождения первых двух детей (она с трудом родила Норт, чуть не лишилась матки во время рождения Сейнта и долго боролась за свою фигуру), она до последнего боролась за возможность стать матерью еще раз. Ради этого она даже легла под нож хирурга. Увы, операция прошла неудачно. Семья Кардашьян-Уэст сделала официальное заявление: единственный путь для Ким и Канье — суррогатное материнство.
Фото: Globallookpress / face to face
Так в звездном семействе с помощью суррогатных матерей в 2018 году родилась дочь Чикаго, а в 2019-м на свет появился сын Саам. «Она здесь, и мы без ума от нее. Мы с Канье рады сообщить, что на свет появилась наша здоровая и красивая малышка. Мы безмерно благодарны нашей суррогатной маме, которая подарила нам этот чудесный подарок, позволила сбыться нашим мечтам. Мы благодарим наших замечательных врачей и нянечек за особенную заботу. Норт и Сейнт особенно ждут встречи со своей сестренкой», — сообщила Кардашьян о рождении дочки.
Фото: Eastnews
За годы своего романа и семейной жизни Кардашьян и Уэст превратились в одну из самых успешных пар мирового шоу-бизнеса. Одним из ярких показателей достижений звезд стало их появление на обложке Vogue. Такое решение главного редактора американского издания журнала Анны Винутр стало революционным. Звезда реалити со скандальным прошлым на обложке «библии моды»?!
Фото: Globallookpress / David Crane
«Одно из преимуществ редактирования Vogue — возможность включить в издание тех, кто определяет культуру, меняет ее и чье присутствие в мире формирует то, как он выглядит и влияет на наше восприятие. Думаю, мы все можем согласиться с тем фактом, что эту роль сейчас играют Ким и Канье», — заявила Винтур.
Фото: Globallookpress / PLAN PHOTOS
Канье и Ким появлялись на более провокационных обложках именитых журнлов, вместе снимались в реалити, будоражили поклонников и папарацци, вместе выходили в свет, многокрастно преумножали свои банковские счета. Одним из главных источников дохода пары стал модный бизнес. Ким начала выпускать одежду и белье под своим именем, Канье стал удовлетворять свои дизайнерские амбиции. К слову, Уэст полностью изменил имидж супруги и выбирал почти все наряды, в которых она будет выходить в свет и просто появляться на публике.
Фото: Globallookpress / Chris Joseph
В 2020 году Канье Уэст зарегистрировался кандидатом на пост президента США. 19 июля провел свой первый предвыборный митинг в штате Южная Каролина. «Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», — гласило сообщение артиста в Twitter. Стать президентом у Канье так и не получилось. Кроме того, его большие амбиции, по слухам, пошатнули его здоровье и испортили отношения с женой.
Фото: Globallookpress / face to face
Стоит отметить, что в последние годы все чаще стали появляться сообщения о проблемах Канье Уэста с психическим здоровьем. Он срывал концерты, попадал в реабилитационные клиники, провоцировал слухи о разводе с Кардашьян.
Фото: Eastnews
Сами Канье и Ким предпочитали не комментировать слухи о скором расставании и демонстрировали семейную идиллию. Хотя во время карантина из-за коронавируса Кардашьян призналась, что буквально сходит с ума дома с детьми.
Фото: Globallookpress / face to face
На днях Ким Кардашьян и Канье Уэст подали заявление на развод, сообщили западные СМИ. Решение звезд и многодетных родителей было обоюдным и было принято мирно. Согласно официальным документам, расстаться с супругом решила Ким, пишет AP. Она хочет быть главным опекуном их детей.
Фото: Globallookpress / face to face
«Их брак давно распался. Ким кажется, что она сделала все, что могла. Подать на развод — это то, о чем она думала в течение долгого времени. Она действительно сделала все, чтобы избежать разрыва. Они слишком разные и по-разному смотрят на будущее», — сообщил источник People.
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Фото и видео: Instagram, dpa, eastnews, globallookpress
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