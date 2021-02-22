Жизнь напоказ, дети от суррогатных матерей и президентская гонка: история любви Кардашьян и Уэста

Они поженились в 2014 году, устроив по случаю свадьбы грандиозное торжество, состоявшееся в крепости XV века Форт Бельведере, стоимость аренды которой молодоженам обошлась в 420 000 долларов. Влюбленные обменялись кольцами и клятвами верности на фоне гигантской угловой стены, выполненной из миллионов белых пионов и роз. Церемония прошла под музыкальный аккомпанемент итальянского тенора Андреа Бочелли.

Невеста выбрала для своей свадьбы традиционное белое платье от Givenchy. Свадебный наряд был создан специально для Ким ее другом и креативным директором французского бренда Рикардо Тиши. К вечеру Ким сменила свадебный наряд. Жених был в черном смокинге.