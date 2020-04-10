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«Прячусь от детей в комнате для гостей и ванной»: Кардашьян рассказала о трудностях жизни в самоизоляции

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram

39-летняя звезда реалити и многодетная мама Ким Кардашьян, которая привыкла к постоянному вниманию публики, светским мероприятиям и активному образу жизни, показала, как проводит время до в самоизоляции с семьей.

На своей страницей в Instagram Ким Кардашьян опубликовала видео, в котором показала, как сделать макияж в ее стиле. «Теперь, чтобы хоть немного побыть наедине с самой с собой, мне приходится прятаться от детей в комнате для гостей или ванной», — призналась она.

В какой-то момент в ванную заходит ее дочь Норт с криком «Это я!!!», и тут у Ким на глаза буквально наворачиваются слезы. Судя по всему, не заплакала она только, чтобы не испортить макияж и видео в целом. «Норт, можно я, пожалуйста, досниму этот ролик? Можно я сделаю хоть что-то приятное для себя??», — говорит Кардашьян с отчаянием в голосе. Впрочем, в конце видео она заявила, что нормально чувствует себя дома, когда может весь день ходить в пижаме и проводить время с близкими. Напомним, что у Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста подрастает четверо детей — 6-летняя Норт, 4-летний Сейнт, 2-летняя Чикаго и 10-месячный Псалм.

Фото: instagram

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