«Прячусь от детей в комнате для гостей и ванной»: Кардашьян рассказала о трудностях жизни в самоизоляции

В какой-то момент в ванную заходит ее дочь Норт с криком «Это я!!!», и тут у Ким на глаза буквально наворачиваются слезы. Судя по всему, не заплакала она только, чтобы не испортить макияж и видео в целом. «Норт, можно я, пожалуйста, досниму этот ролик? Можно я сделаю хоть что-то приятное для себя??», — говорит Кардашьян с отчаянием в голосе. Впрочем, в конце видео она заявила, что нормально чувствует себя дома, когда может весь день ходить в пижаме и проводить время с близкими. Напомним, что у Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста подрастает четверо детей — 6-летняя Норт, 4-летний Сейнт, 2-летняя Чикаго и 10-месячный Псалм.