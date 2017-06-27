Сценарии у романов между давними друзьями бывают разными, но, как правило, объединяет такие отношения одно — начавшиеся с дружбы браки получаются особенно крепкими.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля

Гимнастка Ляйсан Утяшева и шоумен Павел Воля до начала романтических отношений долго дружили. Павел всегда был готов помочь в трудную минуту и рассмешить. Ребята не торопили события и постепенно узнавали друг друга. Свою незаменимость и преданность резидент Comedy Club доказал в один из самых трудных для гимнастки моментов, когда умерла ее мама. Ляйсан и Павел поженились спустя полгода и сейчас растят дочь Софию и сына Роберта. Павел Воля не перестает восхищаться женой и трогательно признается в любви, называя Ляйсан самой лучшей супругой, спутницей и другом. Да что там! Паша даже начал брать уроки у жены и пообещал сесть на шпагат. Вместе они ведут онлайн-проект «Сила Воли», в котором дают советы для здоровой и счастливой жизни. Мила Кунис и Эштон Катчер

Мила Кунис, сыгравшая главную роль в фильме «Секс по дружбе», знает своего мужа Эштона Катчера с детства — они вместе снимались в сериале «Шоу 70-х». Ребята дружили, а романы крутили с другими: Эштон женился на актрисе Деми Мур, а Мила несколько лет встречалась со звездой фильма «Один дома» Маколеем Калкиным. Все изменилось, когда оба уже были свободны. Кунис встретила Катчера на церемонии вручения одной из премий и увидела давнего друга «в новом свете». Они пошли на свидание, закончившееся... горячей ночью дома у Эштона. «В самом начале мы не относились к нашему роману серьезно, и никто из нас не стремился к браку. Эштон только что развелся, я закончила длительные отношения с Маколеем Калкиным. Мы договорились не строить долгоиграющие планы, а просто наслаждаться друг другом. Но три месяца спустя я вдруг поняла, что все зашло слишком далеко», — рассказала актриса в недавнем интервью. Зашло все настолько далеко, что несколько лет назад Мила Кунис и Эштон Катчер поженились. В 2014 году родилась их дочь Уайетт, а прошлой зимой на свет появился сын Димитрий. Нонна Гришаева и Александр Нестеров

Александр Нестеров сумел доказать Нонне Гришаевой, которой он младше на 12 лет, что зрелость и чувство ответственности мужчины зависят не от возраста. «С Сашей я абсолютно защищена. Он напоминает мне моего папу», — заявила актриса. Настоящего мужчину в Александре Нонна разглядела не сразу и долгое время считала его «подружкой»: могла жаловаться ему на других претендентов на ее сердце и обсуждать свою личную жизнь. Однажды после очередных неудавшихся отношений и уставшая от работы Гришаева приняла заманчивое предложение Нестерова полететь на пару недель в Таиланд и пожить на берегу океана. «Я вдруг посмотрела на него будто другими глазами. Даже помню этот момент. Он стоял у окна — в расстегнутой рубашке, в шортах — и что-то мне говорил, и тут я словно очнулась ото сна: «Что же я раньше не замечала, что Саша такой привлекательный?», — поделилась Гришаева в одном из интервью. Пенелопа Крус и Хавьер Бардем

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем встретились на съемках испанского фильма «Ветчина, ветчина» в 1992 году, когда ей было всего 18, а ему — 23. Несмотря на на многочисленные горячие сцены с Крус, Бардему приглянулась не она, а задействованная на площадке переводчица Кристина Пэйлз, с которой он в итоге прожил 10 лет в гражданском браке. В 2008 году актеры встретились на съемочной площадке картины «Вики Кристина Барселона». Хавьер по-дружески помогал Пенелопе войти в сложную роль сумасшедшей художницы и так увлекся, что после съемок они поженились. Спустя несколько месяцев Крус родила сына Лео, а через пару лет — дочь Луну. Недавно Хавьер Бардем признался, что счастлив быть супругом женщины, которая знает его столько лет и не ассоциирует его c образом кинозвезды или его ролями в кино. Ким Кардашьян и Канье Уэст