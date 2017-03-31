Недавно стало известно, что Ким Кардашьян и Канье Уэст планируют третьего ребенка. Выяснилось, что сделать все естественным путем без вмешательства медиков у пары не получится. Но Ким не отчаивается.

«Придется согласиться прооперировать матку, потому что я решила родить еще одного ребенка. Разве это не здорово? Беременность в любом случае будет опасной, но у меня появится шанс забеременеть. Меня ждет борьба, эта операция действительно последнее, что я могу попробовать сделать», — заявила Кардашьян в новом эпизоде ее реалити-шоу.

Напомним, Ким Кардашьян и Канье Уэст растят трехлетнюю дочь Норт и годовалого сына Сейнта. В конце прошлого года Ким задумалась о суррогатном материнстве, но высказала свои опасения относительно того, что может меньше любить ребенка, которого она не родила сама.

Фото: Global Look Press, Instagram