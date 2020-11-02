Рудковская с Плющенко, Маликовы и другие звездные пары с детьми от суррогатных мам

Не так давно в эфире своего семейного шоу продюсер Яна Рудковская заявила о желании обзавестись еще одним ребенком. Супруга Евгения Плющенко уже была морально готова испортить фигуру и даже сделала несколько попыток ЭКО, но решила больше не мучить себя и воспользоваться услугами суррогатной матери. «Когда к услугам суррогатной матери прибегают мужчины, отцы, все радуются за них, а когда женщины — осуждают: "Ты что, сама не могла?"», — цитирует Яну журнал HELLO!. Яна призналась, что несколько эмбрионов не прижились в ее организме. «Я прошла все круги ада с гормональной терапией. В течение двух лет каждые полгода мы пробовали забеременеть. Но для организма в 44 года это уже тяжело. Даже, если бы мне сказали, что из-за гормонов я стану толстой, я бы согласилась. Это неважно, главное — родить ребенка. Но шансы равны 10%», — говорила она ранее.

В сентябре у Яны Рудковской и Евгения Плющенко родился второй сын. Мальчика родила суррогатная мать. О прибавлении в семействе Яна рассказала в своем Instagram. «Теперь у меня 4 сына, и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко», — написала счастливая мама. Напомним, у Яны есть еще два старших сына от первого брака, кроме Александра Плющенко.

Елена и Дмитрий Маликовы