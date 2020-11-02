Рудковская с Плющенко, Маликовы и другие звездные пары с детьми от суррогатных мам
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Яна Рудковская и Евгений Плющенко
Фото: Instagram Яны Рудковской
Не так давно в эфире своего семейного шоу продюсер Яна Рудковская заявила о желании обзавестись еще одним ребенком. Супруга Евгения Плющенко уже была морально готова испортить фигуру и даже сделала несколько попыток ЭКО, но решила больше не мучить себя и воспользоваться услугами суррогатной матери. «Когда к услугам суррогатной матери прибегают мужчины, отцы, все радуются за них, а когда женщины — осуждают: "Ты что, сама не могла?"», — цитирует Яну журнал HELLO!. Яна призналась, что несколько эмбрионов не прижились в ее организме. «Я прошла все круги ада с гормональной терапией. В течение двух лет каждые полгода мы пробовали забеременеть. Но для организма в 44 года это уже тяжело. Даже, если бы мне сказали, что из-за гормонов я стану толстой, я бы согласилась. Это неважно, главное — родить ребенка. Но шансы равны 10%», — говорила она ранее.
В сентябре у Яны Рудковской и Евгения Плющенко родился второй сын. Мальчика родила суррогатная мать. О прибавлении в семействе Яна рассказала в своем Instagram. «Теперь у меня 4 сына, и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко», — написала счастливая мама. Напомним, у Яны есть еще два старших сына от первого брака, кроме Александра Плющенко.
Елена и Дмитрий Маликовы
Фото: Starface
Супруга певца Дмитрия Маликова Елена о радости от пополнения в семействе рассказала в своем Instagram: «Я была в семье единственным ребенком. Любимым, умным, красивым, но единственным. Когда мне исполнилось 20, внезапно скончалась моя мама, потом папа. От ужаса случившегося меня спасла тогда моя, совсем еще малютка, дочь Оля. Просто потому, что она была. Через некоторое время моя жизнь резко поменялась — я встретила Диму, благодаря ему обрела прекрасную семью: он, его родители, сестра, бабушка, тети, племянник, Оля и ее семья, наша чудесная дочь и сын... Семья — это команда ! Где один — за всех и все — за одного! И чем больше молодых игроков в ней, тем она сильнее!»
Сын Дмитрия и Елены Маликовых появился на свет в одной из клиник Санкт-Петербурга в 2018 году. Малыша, которого назвали Марком, в строжайшей тайне вынашивала суррогатная мать. Также у пары есть 20-летняя дочь Стефания и 34-летняя дочь Ольга от первого брака Елены.
Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер
Фото: Globallookpress / face to face
Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер растили сына Джеймса и очень хотели, чтобы у них было много детей. Когда все попытки не увенчались успехом, супруги обратились за помощью к суррогатной матери. Кстати, Сара Джессика, в отличие от многих других, имя женщины, подарившей ей дочерей Мэрион и Табиту, не скрывает. Двойняшек родила 27-летняя американка Мишель Росс из Огайо.
Алла Пугачева и Максим Галкин
Фото: Instagram Максима Галкина
Новость о рождении детей у Максима Галкина и Аллы Пугачевой стала настоящей информационной бомбой. Многие даже не сразу в это поверили. Оказалось, что певица еще несколько лет назад предусмотрительно заморозила свои яйцеклетки. Так суррогатная мать родила супругам близнецов Лизу и Гарри.
Ирина Млодик и Эммануил Виторган
Фото: Eastnews
Эммануил Виторган — счастливый многодетный папа, дедушка и прадедушка. Сейчас актер все свободное время посвящает дочерям от нынешней супруги Ирины Млодик — 2-летней Этель и Кларе, которой в августе исполнится год. Также у Эммануила Гедеоновича есть дочь Ксения, подарившая ему внуков, родивших ему правнуков, и сын, известный актер Максим Виторган. У последнего трое детей — Полина, Даниил и Платон, которому в ноябре исполнится 4 года.
Николь Кидман и Кит Урбан
Фото: Eastnews
Многодетная мать Николь Кидман рассказала журналистам, что считает для себя вопрос материнства закрытым. «Мне не хотелось бы признаваться себе в этом, но я больше не планирую становиться матерью», — сообщила она в интервью Marie Claire. При этом актриса подчеркнула, что 11-летняя Фейт Маргарет и 9-летняя Сандей Роуз, рожденная суррогатной матерью, приносят ей огромную радость, что подтверждают их трогательные семейные фотографии.
Ким Кардашьян и Канье Уэст
Фото: Instagram Ким Кардашьян
Канье Уэст и Ким Кардашьян тоже мечтали о большой семье, но врачи заявили звезде реалити, что третьего ребенка она выносить и родить не сможет. Супруги не стали отказываться от своей мечты о пополнении и нашли суррогатную мать. В итоге у них родилась еще одна дочь.
«Она здесь, и мы без ума от нее. Мы с Канье рады сообщить, что на свет появилась наша здоровая и красивая малышка. Мы безмерно благодарны нашей суррогатной маме, которая подарила нам этот чудесный подарок, позволила сбыться нашим мечтам. Мы благодарим наших замечательных врачей и нянечек за особенную заботу. Норт и Сейнт особенно ждут встречи со своей сестренкой», — сообщила Кардашьян.
Фото и видео: Instagram, globallookpress, eastnews
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