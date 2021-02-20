Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся: теперь официально!

Ким Кардашьян и Каньше Уэст подали заявление на развод, сообщают западные СМИ. Решение звезд и многодетных родителей было обоюдным и было принято мирно. Согдасно официальным документам, расстаться с супругом решила Ким, пишет AP. Она хочет быть официальным опекуном их детей.

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