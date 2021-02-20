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Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся: теперь официально!

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Канье Уэст и Ким Кардашьян

Фото: Globallookpress / www.imago-images.de

40-летняя звезда реалити и 43-летний музыкант официально объявили о разводе после многочисленных слухов о расставании.

Ким Кардашьян и Каньше Уэст подали заявление на развод, сообщают западные СМИ. Решение звезд и многодетных родителей было обоюдным и было принято мирно. Согдасно официальным документам, расстаться с супругом решила Ким, пишет AP. Она хочет быть официальным опекуном их детей.

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Фото: globallookpress

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