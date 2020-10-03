Ким Кардашьян поставила точку слухам о ее разводе с Канье Уэстом

Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями девочки Норт в 2013 году. Через год они узаконили свои отношения. Сегодня у пары уже четверо детей: две дочери и два сына. Двое младших детей родились от суррогатной матери, так как Ким имела осложнения после второй беременности. Для рэпера это первый брак, а вот для Ким - уже третий. До этого звезда Инстаграм состояла в официальных отношениях с музыкальным продюсером Деймоном Томасом и баскетболистом Крисом Хамфрисом. Сегодня карьера Ким находится на пике: она является не только известной блогершей и звездой реалити, но и успешной бизнес-леди. Кардашьян владеет брендом косметики, а также собственным брендом одежды. Последний неоднократно подвергался критике. Месяц назад компания Ким выпустила утягивающее белье для беременных женщин, что вызвало много негатива в социальных сетях. В прочем, это далеко не первый скандал для бренда Ким Кардашьян Skims. Ранее звезду критиковали за продажу защитных масок по завышенным ценам и коллекцию утягивающего белья Kimono, за которую инстаграм-дива получила немало обвинений в культурной апроприации от жителей Японии.