Ким Кардашьян после подачи заявления на развод «грустит, но готова двигаться дальше»
Фото: Global Look Press
Как уточнили близкие знаменитости, она «грустит, но готова двигаться дальше». О том, что пара разводится, стало известно в пятницу, 19 февраля. Как уточнил источник, звезды достигли договоренности относительно совместной юридической и физической опеки, ни одна из сторон не оспаривает брачный договор, переговоры продвинулись, и они близки к урегулированию.
Кардашьян и Уэст связали себя узами брака в мае 2014 года. У них четверо детей - дочери Норт (семь лет) и Чикаго (три года), сыновья Сэйнт (пять лет) и Псалом (в мае исполнится два года).
Как пишет издание, после подачи документов на развод Кардашьян окружает себя близкими и «готова двигаться дальше». «Ким сегодня со своей семьей, - рассказал источник. - У нее все в порядке. Ей грустно, но она готова двигаться дальше».
Он добавил, что развод назревал давно, но Кардашьян все еще «боялась» подачи документов. «Их брак давно распался, - уточнил инсайдер. - Ким кажется, что она сделала все, что могла. Подать на развод - это то, о чем она думала в течение долгого времени. Она действительно сделала все, чтобы избежать разрыва. Они слишком разные и по-разному смотрят на будущее».
Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:
7 главных фактов о благотворительности в России
Как воспитать в ребенке привычку помогать: 7 советов
Почему не нужно бояться помогать другим: 11 вопросов о благотворительности
Фото: Instagram/@kimkardashian, Global Look Press
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!