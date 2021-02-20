Ким Кардашьян после подачи заявления на развод «грустит, но готова двигаться дальше»

Как пишет издание, после подачи документов на развод Кардашьян окружает себя близкими и «готова двигаться дальше». «Ким сегодня со своей семьей, - рассказал источник. - У нее все в порядке. Ей грустно, но она готова двигаться дальше».

Он добавил, что развод назревал давно, но Кардашьян все еще «боялась» подачи документов. «Их брак давно распался, - уточнил инсайдер. - Ким кажется, что она сделала все, что могла. Подать на развод - это то, о чем она думала в течение долгого времени. Она действительно сделала все, чтобы избежать разрыва. Они слишком разные и по-разному смотрят на будущее».

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