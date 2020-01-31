Водонаева о маткапитале, Боярский о женщинах и другие скандальные высказывания знаменитостей

Каждый год 31 декабря миллионы россиян включают телевизор и пытаются найти то, что скрасило бы для них ожидание Нового года. Для Максима Фадеева спасением стал телеканал «Культура». Он жестко раскритиковал репертуар остальных каналов. «Я не смог досмотреть ни одно музыкальное "шоу" на федеральных каналах. Такое ощущение, что, по мнению руководства Первого и Второго каналов, мир застыл в 1993 году. Невозможный репертуар, лубочная картинка, жуткие шутки; и все вместе это - просто погружение в АД! Я искренне боялся переключить на Первый или Второй каналы, чтобы не попасть в "прошлое", на сельский утренник по заявкам из 80-х! Как можно довести телевидение до такого безобразия и такого безвкусия? Я в шоке.

Будучи ребенком, я смотрел те же каналы, и, видимо, из музруков никто не поменялся, пока я рос!)) Мне интересно, сколько просуществует еще в таком виде "развлекательное" телевидение? Неужели они не видят, что это просто уже стыдно! Бездарные сценарии и их воплощение - верх пошлости!Уже в интернете выпуски простых блогеров популярней, чем на этих пафосных двух кнопках! Жаль наших артистов, которые по привычке соглашаются учавствовать в "Бале у Сатаны"! Господи, когда закончатся эти "Песни Года" и "Голубые огоньки"?))) Останови это, спаси нас))! Аминь! Короче! Не преследовал никаких целей, просто, правда... просто наболело», — написал Максим.

После этого на сайте change.org появилась петиция, в которой автор просил Первый Канал избавить всех телезрителей страны от такого шоу. «Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом «В гостях у Примадонны», — написал автор. А сама Алла Борисовна, которую поддержали многие звезды шоу-бизнеса, сравнила Максима Фадеева со стареющим ворчащим неудачником.

Ксения Собчак