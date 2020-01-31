Водонаева о маткапитале, Боярский о женщинах и другие скандальные высказывания знаменитостей
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Алена Водонаева
Фото: Instagram
Недавно президент России Владимир Путин пообещал увеличить сумму материнского капитала и распространить его на семьи с первенцем. Тема стала широко обсуждаемой, в том числе среди знаменитостей. Наиболее скандальными по этому важному вопросу стали публичные высказывания в соцсетях блогера, телеведущей и экс-участницы «Дом-2» Алены Водонаевой. «Чуть больше миллиона за троих детей. Столько теперь будут получать молодые семьи, которые будут решать главную головную боль президента — проблему демографии <...>. Проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян. Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона», — написала она. В итоге на Водонаеву обрушилась критика в соцсетях, на федеральных каналах и со стороны известных политиков.
Михаил Боярский
Фото: Global Look Press / Natalya Loginova
Михаил Боярский недавно стал героем очередного выпуска популярного YouTube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?». В ходе беседы знаменитый актер объяснил свое отношение к женщинам. К примеру, когда речь зашла о дочери артиста, актрисе Елизавете Боярской, ведущая спросила, какой из ее ролей он гордится больше. «Да никакой не горжусь. Что мне гордиться. Пускай сама разбирается со своей судьбой, профессией. Она получила то, что хотела. Я просто очень рад, что у нее двое детей, и что рано или поздно она поймет, что все, чем она занималась, — это романтическая юность», — ответил звездный отец. Выяснилось, что главным предназначением женщины Боярский считает детей: «Если она хочет быть полноценной женщиной, то да. Я не видел счастливых актрис, даже Быстрицкую взять, — ни детей, ни достойного ухода. Мучения, одиночество». При этом Михаил Сергеевич не считает, что женщины могут полностью реализоваться в «мужских» (не относящихся к рождению детей) сферах: «Я не считаю, что женщина способна на какие-то серьезные проявления как мужчина, будь то вокал, будь то живопись... Я не популяризирую свое отношение к этому, но я считаю, что женщина не способна на глобальные поступки — ни в науке, ни в литературе». Конечно, такие высказывания вызвали бурные обсуждения и критику женщин.
Настя Ивлеева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Популярная ведущая и блогер Настя Ивлеева в эфире шоу «вДудь» откровенно рассказала о своей сексуальной жизни и завила, что ей жалко мужчин с членом короче 15 сантиметров. В итоге интервью разобрали на мемы, цитаты, выпустили об этом песню и не только... Одни смеялись, другие осуждали Ивлееву, а третьи и вовсе начали обсуждать мужское достоинство ее супруга, музыканта Элджея.
Илона Столье
Фото: Starface
Актриса и бывшая жена экс-депутата Госдумы Виталия Южилина Илона Столье написала в Twitter, что «нищеброды» не должны посещать дорогие рестораны: «Как бы грубо это ни звучало, но в элитных заведениях нищебродам не место. Люди должны иметь право спокойно отдохнуть за свои деньги, а не лицезреть быдло». В итоге Столье высмеяли и раскритиковали в Сети, снова начали обсуждать богатых жен-самозванок, не уважающих обычных людей, а сама Столье заявила, что не писала ничего подобного, и обратилась в суд, утверждая, что фейк был специально запущен ее недоброжелателями.
Дмитрий Тарасов
Фото: Global Look Press / Dmitry Golubovich
Неосторожные высказывания, которые позволил себе футболист Дмитрий Тарасов, возможно, в попытке выглядеть брутальнее, вызвали шквал негатива в его адрес. «Жена перестала мне выносить мозг. Последние четыре месяца мы живем нормально. Но есть красная зона, куда заходить нельзя. Пока не беременная, может сразу получить леща», — заявил полузащитник в одном из влогов. Одновременно с этим его жены — бывшая и действующая — высказались против рукоприкладства в семье. Также футболиста осудили многочисленные критики в Сети, вспомнившие слухи о том, что он поднимал руку на экс-супругу.
Максим Фадеев
Фото: Eastnews
Каждый год 31 декабря миллионы россиян включают телевизор и пытаются найти то, что скрасило бы для них ожидание Нового года. Для Максима Фадеева спасением стал телеканал «Культура». Он жестко раскритиковал репертуар остальных каналов. «Я не смог досмотреть ни одно музыкальное "шоу" на федеральных каналах. Такое ощущение, что, по мнению руководства Первого и Второго каналов, мир застыл в 1993 году. Невозможный репертуар, лубочная картинка, жуткие шутки; и все вместе это - просто погружение в АД! Я искренне боялся переключить на Первый или Второй каналы, чтобы не попасть в "прошлое", на сельский утренник по заявкам из 80-х! Как можно довести телевидение до такого безобразия и такого безвкусия? Я в шоке.
Будучи ребенком, я смотрел те же каналы, и, видимо, из музруков никто не поменялся, пока я рос!)) Мне интересно, сколько просуществует еще в таком виде "развлекательное" телевидение? Неужели они не видят, что это просто уже стыдно! Бездарные сценарии и их воплощение - верх пошлости!Уже в интернете выпуски простых блогеров популярней, чем на этих пафосных двух кнопках! Жаль наших артистов, которые по привычке соглашаются учавствовать в "Бале у Сатаны"! Господи, когда закончатся эти "Песни Года" и "Голубые огоньки"?))) Останови это, спаси нас))! Аминь! Короче! Не преследовал никаких целей, просто, правда... просто наболело», — написал Максим.
После этого на сайте change.org появилась петиция, в которой автор просил Первый Канал избавить всех телезрителей страны от такого шоу. «Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом «В гостях у Примадонны», — написал автор. А сама Алла Борисовна, которую поддержали многие звезды шоу-бизнеса, сравнила Максима Фадеева со стареющим ворчащим неудачником.
Ксения Собчак
Фото: Eastnews
Ксения Собчак недавно опубликовала милое фото из отпуска, на котором позирует с сыном Платоном на руках, и подписала его так: «Картина "Жизнь внесла свои коррективы" или "Собчак и маленькие гаденыши". А вы тоже полюбили чужих детей только когда появились свои или я одна такая?». Так популярная журналистка и ведущая с иронией вспомнила свои скандальные высказывания, вызвавшые общественный резонанс. «Я вас предупреждаю, никаких детских часов тут не будет, мы не в детском саду! Сегодня я вам продемонстрирую, что такое рейверские вечеринки. Вы должны уяснить: если из-за этих мелких этих гаденышей вы будете продолжать устраивать какие-то детские часы, я буду устраивать дискотеки. Ровно в это время». У нас здесь детский сад, что ли? И подстраиваться под гаденышей я не буду! Пусть живут со своими детьми в детских домах для детей, у нас тут дом для взрослых», — заявила Ксения в телефонном разговоре с представителем управляющей компании ее дома, в котором рабочие, делавшие ремонт с утра из-за дневных детских «часов тишины», ее будили.
Сергей Полунин
Фото: Eastnews
«Балетный вундеркинд» Сергей Полунин ошеломил поклонников резонансным высказыванием о полных людях. «Начните заниматься кто-то видел жирных Львов и львиц. Это не полезно это некрасиво это лентяйство», — заявил танцовщик в своем Instagram, и мы цитируем самые мягкие из его слов (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.). Реакция общественности была не менее резкой, и последствия для Сергея оказались весьма неприятными. «Учитывая публичные заявления, сделанные Сергеем Полуниным, директор по танцам Опера Гарнье Орели Дюпон приняла решение отозвать приглашение артисту. Его слова не соответствуют нашим ценностям», — отметили в официальном Twitter Парижской оперы. Ранее Сергей был приглашен на главную роль в постановке балета «Лебединое озеро».
Сам Сергей никак не прокомментировал ситуацию, но удалил скандальный пост. Мировые СМИ облетела и другая его публикация на не менее противоречивую тему — о поведении мужчин-танцовщиков на сцене и в жизни. «Артистам Балета! Мужик должен быть мужиком на сцене, уже есть балерина, не должно быть двух. Мужчина должен быть мужчиной, а женщина женщиной. Мужская и Женская энергия создает баланс. <…> Мужик это волк Мужик это лев — это глава семьи, которий обо всем позаботится! Что с вами? Хватит быть соплей, будь мужчиной, будь воином, что с тобой такое??? Никакого уважения к тебе, жизнь побьет тебя, поставит на колени и смоет тебя. Хороший подзатыльник дать, чтобы проснулся», — высказался тогда Полунин. Многие интернет-пользователи решили, что артист имеет в виду людей нетрадиционной сексуальной ориентации, и осудили Сергея.
Фото: Instagram, eastnews, starface, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Pasion.ru
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