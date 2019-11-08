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Бузова и Костенко объединились против скандальных высказываний Тарасова: «Домашнее насилие это ужасно»

Бывшая и действующая возлюбленные футболиста одновременно высказались против жестокости в семье.

Неосторожные высказывания, которые позволил себе футболист Дмитрий Тарасов в попытке выглядеть брутальнее, вызвали шквал негатива в его адрес. «Жена перестала мне выносить мозг. Последние четыре месяца мы живем нормально. Но есть красная зона, куда заходить нельзя. Пока не беременная, может сразу получить леща», — заявил полузащитник в одном из влогов.

Одновременно с этим его жены — бывшая и действующая — высказались против рукоприкладства в семье.

«Прежде чем вступить в брак, мы неоднократно обсуждали допустимые и недопустимые моменты. Одним из моих условий было — отсутствие рукоприкладства. Для меня бьет — не значит любит. Для меня это табу и повод разорвать отношения. Посмотрите на фото с моим отцом. Разве он допустит, чтобы его единственную дочь обидели?» — поспешила внести ясность Анастасия Костенко, намекая: в ее семье насилия нет.

«Домашнее насилие в семье это ужасно! Отвратительно когда мужчины говорят в своих интервью, что это норма, и бить женщин нужно. Мужчина, который поднимает руку на женщину — для меня не мужчина!!!!! Я призываю каждую, переживающую это, больше не молчать. Мы вместе должны говорить, а иногда и кричать об этой страшной ситуации в наших семьях! Я молчала долгие годы, потому что мне было стыдно говорить об этом, мне было страшно! Но сейчас, когда вы знаете эту правду, мне легче! И больше я такого не позволю в своих отношениях!!!! И вы, мои девочки, не позволяйте!!! Ударил один раз, ударит и второй! Сразу уходите!!!!! И вообще я считаю, что в России должен быть закон, защищающий женщину от домашнего насилия. Многие боятся об этом говорить», — высказалась в своем блоге Ольга Бузова.

В каких именно отношениях певица сталкивалась с насилием, она уточнять не стала.

Фото и видео: instagram

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