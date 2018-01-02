Критика Максима Фадеева утомила Примадонну.

«Ну вот уже прошел год с тех пор, как поднялась волна общественного недовольства в отношении новогодних "огоньков". И в течение всего этого года телевизионные боссы обещали нам, что в наступающем году все изменится, и новые передачи уже не будут похожи на то, что производилось каналами раньше. Мне просто стало интересно — а действительно ли что-то изменилось? Кто смотрел ТВ в праздничную ночь, поделитесь впечатлениями. Вышли "огоньки" на новый уровень и понравилось ли вам вообще?», — решил спросить Максим.

«Что ты все ворчишь, как стареющий неудачник? Скучно тебе на БАЛИ? Не "мути", не говори, а иди и измени все, сделай круче. Только обещаешь. Говорю тебе это из любви к тебе и твоему творчеству. Ты гений. Занимайся своим делом. Это у тебя круто получается. С Новым годом! ПУГАЧЕВА АЛЛА», — осадила его Примадонна в комментариях.

«А ведь Алла в чем-то права», «О, да! Умница Алла Борисовна! Спасибо, озвучили мои мысли», «Максим, я очень сильно уважаю ваше творчество. НО! Алла Борисовна права. Если хотите сделать "другое", возьмите и сделайте. Баламутить словами, на мой взгляд, слишком некрасиво — у вас для этого большое число фанатов и поклонников, коей являюсь и я... И потом, не стоит забывать и о тех людях, которые являются поклонниками творчества других исполнителей, в частности Пугачевой. В общем, я за мир, дружбу и жвачку. И чтобы последующие новогодние ночи были бомбическими и удовлетворяли вкусам всей зрительской аудитории. Алла Борисовна, спасибо за новую песню — это очередной хит», «Алла Борисовна, браво! Сколько уже можно слушать оскорбления со стороны Фадеева и смотреть на его бездействие? Благодарю!!! Браво», «Вы уже сами давно не в тренде. Расслабьтесь уже! @alla_orfey права! @1tv показал как надо, без заигрывания с публикой. Надо быть здесь и сейчас, а не бежать по небу в никуда. Конечно, понимаю, что старость не радость, но...», «Да-да, поругать дело не хитрое, что-то изменить, вот это задача», — поддержали Аллу Борисовну подписчики Максима.

Впрочем, есть и те, кто не верит, что что-то можно изменить. «Прав Макс. Надоели за столько лет. Только вчера зять, а это уже другое поколение, сказал, что был маленьким, и смотрел и слушал этих артистов. Прошло 30 лет, а на эстраде одни и те же артисты и песни. А изменить это невозможно, если б он даже что то хотел сделать. Не смешите», — пишут они.

Отметился и автор петиции против Аллы Пугачевой на «огоньках»: «Рад, что Вы в итоге приняли участие в этом формате на Первом канале. Мне бы было неприятно знать, что Вы не споете свою песню из-за моей петиции. Но застолье убрали и стало все совершенно по-иному. Надеюсь, что Вы, Алла Борисовна, и сами остались довольны результатом участия в "огоньке" в этом году».

Фото: globallookpress, instagram