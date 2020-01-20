Собчак показала пляжное фото с сыном и его подружкой: «А вы тоже полюбили чужих детей когда появились свои?»

Комментарии подписчиков разделились: кто-то, как и Ксения, полюбил чужих детей, кто-то — нет. «Суровая вы женщина», «Фото — "Собчак и дети"... Кто бы мог подумать.., да чтоб еще и маленький человек у нее на руках бы сидел..! )). Пяток годов тому назад, ни за что бы не поверил», «Самостеб 80 lvl», «С такой самоиронией Вы поистине непобедимы», «Не одна! Я такая же», «Не одна такая. Все такие», «Я полюбила своих детей и детей своих подруг, остальные для меня все также преимущественно "мелкие гаденыши"», «Своих люблю абсолютной любовью) с чужим отношение не поменялось, терпеливее только», «Люблю только своих, к другим детям не имею никаких претензий», «Отношусь с чужим детям нейтрально-уважительно. Люблю только своих», «Наоборот)) Я обожала детей пока не родила своего», — обсуждают они.

А как обстоят дела у вас?