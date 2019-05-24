Михаил Боярский не восторге от работы дочери: «Женщина не способна на глобальные поступки — ни в науке, ни в литературе, ни в музыке»

В минувшую пятницу в эфир вышел очередной выпуск YouTube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?». Гостем стал народный артист РСФСР Михаил Боярский. Зашла речь и о дочери артиста, актрисе Елизавете Боярской. Ведущая задала вопрос, какой из ее ролей он гордится больше.

«Да никакой не горжусь. Что мне гордиться. Пускай сама разбирается со своей судьбой, профессией. Она получила то, что хотела. Я просто очень рад, что у нее двое детей. Рано или поздно она поймет, что все, чем она занималась, — это романтическая юность», — ответил звездный отец.

Главным предназначением женщины Боярский считает детей, без них он не считает ее полноценной.

С особым пренебрежением артист относится к женам успешных людей, однако не считает, что женщины могут полностью реализоваться в «мужских» (не относящихся к рождению детей) сферах.

«Женщина не способна на глобальные поступки — ни в науке, ни в литературе, ни в музыке», — уверен Михаил.