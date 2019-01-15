Парижская опера отказалась от сотрудничества с Сергеем Полуниным из-за его скандальных высказываний

Сам Сергей никак не прокомментировал ситуацию, но удалил скандальный пост. В конце декабря мировые СМИ облетела и другая его публикация на не менее противоречивую тему — о поведении мужчин-танцовщиков на сцене и в жизни. «Артистам Балета! Мужик должен быть мужиком на сцене, уже есть балерина, не должно быть двух. Мужчина должен быть мужчиной, а женщина женщиной. Мужская и Женская энергия создает баланс. <…> Мужик это волк Мужик это лев — это глава семьи, которий обо всем позаботится! Что с вами? Хватит быть соплей, будь мужчиной, будь воином, что с тобой такое??? Никакого уважения к тебе, жизнь побьет тебя, поставит на колени и смоет тебя. Хороший подзатыльник дать, чтобы проснулся», — высказался тогда Полунин. Многие интернет-пользователи тогда решили, что артист имеет в виду людей нетрадиционной сексуальной ориентации, и осудили Сергея.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram, Getty Images