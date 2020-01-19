«Детей рожают, чтобы любить!»: Айза Анохина резко высказалась об изменениях в программе материнского капитала

«Когда я забеременела Сэмом, у меня не было денег даже на тест для беременности! Не было денег на узи! Не было денег на еду! Меня кормили мои родители, плюс я забеременела от наркомана, то есть от человека из низкого (как говорит товарищ, чьё имя не будем называть, хотя все же правильнее сказать, что из низшего) слоя общества. Были ли у меня мысли делать аборт? Нет! Были ли у меня мысли, что я не прокормлю ребёнка? Нет! Потому что я адекватный человек и понимаю, что я рожаю ребёнка, чтобы его любить! Можно сказать, что на тот момент я была нищей и плодила нищету, хотя я этого явно не осознавала и не считала себя таковой. Рожала бы я специально, чтобы получить мат. капитал? Да ни за что на свете! Ни за какие деньги, я бы не стала рожать ребёнка, если бы этого не хотела!» — высказалась Айза, отметив, что пока не занималась оформлением документов на получение федерального материнского капитала, однако планирует это сделать по возвращении в Москву.

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в субботу, 18 января, во время встречи с ветеранами в рамках мероприятий, посвященных 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, весьма резко, не стесняясь в выражениях, отреагировал на распространение негативного мнения об изменениях мер господдержки семей с детьми.