«Детей рожают, чтобы любить!»: Айза Анохина резко высказалась об изменениях в программе материнского капитала
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Фото: Instagram Айзы Анохиной
Блогер и мама двоих сыновей Айза Анохина не осталась в стороне обсуждения изменений в программе материнского капитала и резко осадила тех, кто считает, что обновленные меры государственной поддержки семей с детьми негативно отразятся на демографической ситуации в стране. «…Для чего мы рожаем детей?? Нет, не так. Для чего адекватный (психически здоровый) человек рожает детей? Детей рожают, чтобы любить! Даже если это случайная беременность, вы не планировали ее, и не сделали аборт! Родив, вы любите этого ребёнка! Опять же, я говорю от лица психически здорового населения нашей страны!».
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Пока я обладаю огромным количеством свободного времени, эмоциональным ресурсом и горячим нравном, не высказаться не могу. Ибо тема достаточно хайповая, крайне бесячая и плюс откликается в моем сердце. Материнский капитал. Я могу судить лишь по себе! И в чужие головы влезать не планирую, потому что головы многих высказывающихся наполнены опилками и биохимическим мусором. У меня двое детей! Ни на первого ни на второго я не получала тот самый заветный материнский капитал, потому что нихрена в этом не понимала, да и понятия не имела как это все работает и как использовать. Я живу прямо здесь и сейчас и думать на перед, ещё три года назад не умела. Через пару дней окажусь в Москве и все же подам и получу деньги на Элвиса. Так вот! Не хочу называть имена, вы и так все поймёте, ведь там моя личная неприязнь и излишняя осведомленность о данном человеке. Но молчать я не в состоянии. Для чего мы рожаем детей?? Нет, не так. Для чего адекватный (психически здоровый) человек рожает детей? Детей рожают, чтобы любить! Даже если это случайная беременность, вы не планировали ее, и не сделали аборт! Родив, вы любите этого ребёнка! Опять же я говорю от лица психически здорового населения нашей страны! Когда я забеременела Сэмом, у меня не было денег даже на тест для беременности! Не было денег на узи! Не было денег на еду! Меня кормили мои родители, плюс я забеременела от наркомана, то есть от человека из низкого (как говорит товарищ, чьё имя не будем называть, хотя все же правильнее сказать, что из низшего) слоя общества. Были ли у меня мысли делать аборт? Нет! Были ли у меня мысли, что я не прокормлю ребёнка? Нет!Потому что я адекватный человек и понимаю, что я рожаю ребёнка, чтобы его любить!Можно сказать, что на тот момент я была нищей и плодила нищету, хотя я этого явно не осознавала и не считала себя таковой. Рожала бы я специально, чтобы получить мат.капитал? Да ни за что на свете! Ни за какие деньги, я бы не стала рожать ребёнка если бы этого не хотела!Так же, гражданка с чьей позицией я не согласна, уверяет, что только высшим слоям общества стоит рожать,а бедные пусть этого не делают. Ну,это супер понятная глупость, даже обсуждать не стоит, понятное дело,что человек..👉🏽
«Когда я забеременела Сэмом, у меня не было денег даже на тест для беременности! Не было денег на узи! Не было денег на еду! Меня кормили мои родители, плюс я забеременела от наркомана, то есть от человека из низкого (как говорит товарищ, чьё имя не будем называть, хотя все же правильнее сказать, что из низшего) слоя общества. Были ли у меня мысли делать аборт? Нет! Были ли у меня мысли, что я не прокормлю ребёнка? Нет! Потому что я адекватный человек и понимаю, что я рожаю ребёнка, чтобы его любить! Можно сказать, что на тот момент я была нищей и плодила нищету, хотя я этого явно не осознавала и не считала себя таковой. Рожала бы я специально, чтобы получить мат. капитал? Да ни за что на свете! Ни за какие деньги, я бы не стала рожать ребёнка, если бы этого не хотела!» — высказалась Айза, отметив, что пока не занималась оформлением документов на получение федерального материнского капитала, однако планирует это сделать по возвращении в Москву.
Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в субботу, 18 января, во время встречи с ветеранами в рамках мероприятий, посвященных 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, весьма резко, не стесняясь в выражениях, отреагировал на распространение негативного мнения об изменениях мер господдержки семей с детьми.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию стало одной из главных тем минувшей недели. Особое внимание привлекли предложения президента о пересмотре мер поддержки семей с детьми. Так, право на получение федерального материнского капитала будет возникать с рождением первого ребенка (ранее такое право возникало после рождения или усыновления второго или последующего ребенка — прим.ред.), а общая сумма, которую могут получить родители в рамках этой программы составит более одного миллиона рублей (466 617 руб при рождении первого ребенка, 150000 рублей при рождении второго (или 616617 рублей, если первый ребенок был рожден до внесения изменений в программу) и 450000 рублей на погашение ипотечного кредита при рождении третьего малыша).
А что вы думаете по этому поводу?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram
Видео: ТВЦ
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