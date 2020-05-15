Выразительный взгляд и минус 10 лет: Лолита, Божена Рынска и другие звезды, сделавшие блефаропластику

Знаменитая сваха Роза Сябитова не только не скрывает, что делала пластические операции, но и гордится тем, что ухаживает за собой и теперь благодаря специалистам выглядит лучше, чем в молодости. «У меня самой восемь пластических операций, поскольку я человек медийный и мне необходимо выглядеть хорошо на экране. Пластика помогает справиться с возрастными изменениями. Молодым женщинам пластика нужна только в том случае, когда есть какие-то серьезные дефекты внешности. Нос, например, кривой или грудь не идеальна после рождения двоих детей. Но нужно понимать, что пластика влечёт за собой массу хлопот - за сделанной грудью нужно следить, особенно с возрастом, необходимо проводить множество поддерживающих процедур. Поэтому молодым девчонкам следует иметь в виду, что делая себе новую грудь, они соглашаются на то, чтобы впоследствии тратить на неё время, деньги и усилия. Ну и сами пластические процедуры следует выбирать осторожно. Я например, никогда не сделаю себе круговую подтяжку, потому что это очень опасно. А вот сделать блефаропластику, отрезать грыжи — почему бы и нет?», — рассказала телеведущая в интервью Passion.ru.