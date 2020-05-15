Выразительный взгляд и минус 10 лет: Лолита, Божена Рынска и другие звезды, сделавшие блефаропластику
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Лолита Милявская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Лолита Милявская недавно развелась с супругом и заметно преобразилась внешне. Певица впечатляюще постройнела, сама подстриглась во время самоизоляции и призналась, что сделала блефаропластику. «Я подрезала глаза! Веки растягиваются от грима, женщины знают. И когда веки растягиваются, нужно сделать пластическую операцию, чтобы визажистам было удобнее тебя красить. Это было запланировано. Когда все выходили в прямой эфир, я просто засела, чтобы восстановиться», — рассказала Лолита в эфире шоу «Вечерний Ургант».
Божена Рынска
Фото: Starface
В жизни Божены Рынски тоже за последнее время произошли серьезные перемены. Недавно журналистка впервые стала мамой и решила освежить лицо... Все-таки надо соответствовать статусу молодой мамочки! «Я не собиралась рассказывать о своей блефаропластике, и договоренности такой с клиникой у меня не было. Но это так талантливо сделано, это такая восхитительная работа хирурга, что я решила показать ее. Иначе это была бы крайняя неблагодарность по отношению к доктору, который очень старался. Мне кажется, это очень талантливый хирург. И очень талантливая работа. #блефаропластика было и стало», — подписала Божена фотографии, на которых сравнила себя до и после операции.
Айза Анохина
Фото: Instagram
Айза Анохина недавно тоже правдиво рассказала о последствиях пластической операции: «Моя операция называется эндоскопическая подтяжка верхней трети лица, также можно назвать: подтяжка бровей, височная подтяжка, лисий взгляд. Параллельно доктор сделал липофилинг верхних век, потому что у меня худые веки. Я полгода уговаривала сделать мне эту операцию. И вот моя мечта сбылась! Осталось только перетерпеть реабилитацию, а с карантином так вообще легко все это дается. И в новую жизнь с новыми бровями».
Татьяна Веденеева
Фото: Starface
А вот Татьяна Веденеева считает, что блефаропластика не пошла ей на пользу. «У меня были какие-то припухлости под глазами. Я пошла и сделала блефаропластику. Это было там, за границей, меня подруга надоумила. Их сейчас не видно, эти разрезы. Но на самом деле я потом долго жалела об этом. У меня была припухлость на самом деле под одним глазом, под левым. Оказалось, что ее можно сделать как-то так не разрезая, а как-то сейчас делают через прокол. А когда делаешь разрез, это меняет строение глаза. Они стали какими-то более запавшими», — рассказала телеведущая в эфире шоу «Секрет на миллион».
Елена Проклова
Фото: Globallookpress / Ekaterina Tsvetkova
Елена Проклова, напротив, довольна результатом своих пластических операций. «Я сделала блефаропластику, увеличила губы с помощью инъекций коллагена, и осталась в восторге. Женщина должна делать все что угодно, чтобы быть красивой и довольной этим обстоятельством. Ради своего душевного спокойствия, положительного настроя и морального удовлетворения она может делать и пластику, и подтяжки, и прочие омолаживающие процедуры. Это правильно, и это имеет смысл», — рассказала актриса в одном из интервью.
Елена Яковлева
Фото: Starface
«У меня отрезаны нижние грыжи. Они у всех есть. После этого я делала нитки всякие, уколы бесконечные. Сейчас какую-то новую штуку заливают», — рассказала известная актриса Елена Яковлева в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Роза Сябитова
Фото: Eastnews
Знаменитая сваха Роза Сябитова не только не скрывает, что делала пластические операции, но и гордится тем, что ухаживает за собой и теперь благодаря специалистам выглядит лучше, чем в молодости. «У меня самой восемь пластических операций, поскольку я человек медийный и мне необходимо выглядеть хорошо на экране. Пластика помогает справиться с возрастными изменениями. Молодым женщинам пластика нужна только в том случае, когда есть какие-то серьезные дефекты внешности. Нос, например, кривой или грудь не идеальна после рождения двоих детей. Но нужно понимать, что пластика влечёт за собой массу хлопот - за сделанной грудью нужно следить, особенно с возрастом, необходимо проводить множество поддерживающих процедур. Поэтому молодым девчонкам следует иметь в виду, что делая себе новую грудь, они соглашаются на то, чтобы впоследствии тратить на неё время, деньги и усилия. Ну и сами пластические процедуры следует выбирать осторожно. Я например, никогда не сделаю себе круговую подтяжку, потому что это очень опасно. А вот сделать блефаропластику, отрезать грыжи — почему бы и нет?», — рассказала телеведущая в интервью Passion.ru.
Фото: instagram, eastnes, starface, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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