Сдулись: Лолита Милявская, Адель и еще 6 знаменитостей, сильно похудевших после развода
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Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Лолита Милявская
Фото: Starface / Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Постройневшая Лолита Милявская, вот уже много лет говорившая о том, что не собирается расставаться со своим размером pluz-size, после новостей о разводе с супругом Дмитрием Ивановым заметно похудела и похорошела. Совпадение? Возможно. Некоторые поклонники переживают за артистку, а другие отмечают, что она стала выглядеть лучше.
Адель
Фото: Getty / instagram
Обладательница престижной премии «Грэмми» Адель и вовсе экстремально похудела после развода с мужем. Некоторые поклонники знаменитой певицы даже перестали узнавать ее после этого эффектного изменения... По слухам, Адель взяла себя в руки, села на диету и начала заниматься пилатесом ради маленького сына, для которого хочет быть здоровой и энергичной мамой.
Елена Степаненко
Фото: Eastnews / youtube
После расставания с юмористом Евгением Петросяном его коллега и супруга Елена Степаненко похудела на 40 с лишним килограмм и стала для многих неузнаваемой. «Елена красотка», «Елене, явно, развод пошел на пользу. Хорошеет с каждым днем!», «Старость не куда не денешь, пожилая женщина. Ну и что красивого?», «Как чувство свободы улучшает цвет лица и настроение», «Обожаю Степаненко! Всегда нравилась, огонь женщина! Талантище! Всегда нравилась даже больше, чем Петросян», «Офигеть, я не узнала сразу. Так держать. Что ни делается, все к лучшему», «Похудела так. После развода женщины всегда молодеют!», «Е-мое, зачем Елена Степаненко тааааак сильно похудела?», — разделились мнения.
Джанет Джексон
Фото: Eastnews / Global Look Press / Paul Fenton
Джанет Джексон тоже экстремально похудела после развода с мужем, миллиардером Виссам аль-Маном, с которым рассталась спустя три месяца после рождения сына. Певица очень удивила фанатов, появившись на вечеринке в Лос-Анджелесе. Звезда тогда предстала перед многочисленными фотографами в черной кофте с открытыми плечами и такого же цвета обтягивающей юбке, во всей красе продемонстрировав экстремально похудевшую фигуру.
Гоар Аветисян
Фото: Instagram
После того, как известная визажистка Гоар Аветисян развелась с бизнесменом Вагиком Мартиросяном, она превратилась из пышнотелой дамы в стройную девушку. Всего Гоар сбросила около 40 килограмм. Диеты, занятия спортом, стремление к совершенству... «На самом деле это нелегкий период, он очень депрессивный, но, так как мы женщины, мы всегда делаем вид, что мы сильные», — рассказала Аветисян в интервью Регине Тодоренко.
Анджелина Джоли
Фото: Global Look Press / Leonard Ortiz / Hubert Boesl
Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых обсуждаемых в истории шоу-бизнеса. За несколько месяцев до объявления о решении расторгнуть брак Джоли страшно похудела и стала похожа не на секс-символ, а на символ скорби и печали. Выяснилось, что актриса не один год терпела алкогольную зависимость супруга и пыталась ему помочь. Как только терпение Джоли лопнуло и она приняла решительные меры (что было, по ее словам, для нее очень непросто), начали происходить чудеса — Брэд Питт помчался в реабилитационный центр лечиться от зависимости и стал примерным отцом и заботливым мужем, а сама Джоли сняла новый фильм, начала читать лекции в университете, расцвела и впервые за долгое время почувствовала себя счастливой. Правда, все еще продолжает беспокоить поклонников излишней худобой.
Полина Гагарина
Фото: Global Look Press / Grigirii Goryachev / Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Полина Гагарина впервые вышла замуж в двадцать лет. Избранником певицы стал актер Петр Кислов. У ребят родился сын Андрей, а через пару лет непростой семейной жизни и постоянных скандалов они поняли, что едва ли подходят друг другу. Еще год ушел на попытки спасти брак ради ребенка, но в конце концов Полина приняла волевое решение и подала на развод. Гагарина сбросила не только ненужный груз обид и недовольств, но и тридцать килограммов, которые набрала во время беременности, перекрасилась в яркую блондинку, взялась за карьеру и стала одной из самых успешных певиц.
Хилари Дафф
Фото: Global Look Press / face to face
Хилари Дафф во время замужества с игроком НХЛ Майком Комри, от которого родила первенца, набрала около 15 килограммов. После развода певица отправилась в спортзал, села на диету и вернулась в былую форму. Сейчас, в браке с музыкантом Мэттью Комой, которому она родила дочь, Хилари предпочитает предотвращать проблему набора лишнего веса, а не бороться с ее последствиями.
Фото: Instagram, getty, eastnews, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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