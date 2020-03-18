Сдулись: Лолита Милявская, Адель и еще 6 знаменитостей, сильно похудевших после развода

Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых обсуждаемых в истории шоу-бизнеса. За несколько месяцев до объявления о решении расторгнуть брак Джоли страшно похудела и стала похожа не на секс-символ, а на символ скорби и печали. Выяснилось, что актриса не один год терпела алкогольную зависимость супруга и пыталась ему помочь. Как только терпение Джоли лопнуло и она приняла решительные меры (что было, по ее словам, для нее очень непросто), начали происходить чудеса — Брэд Питт помчался в реабилитационный центр лечиться от зависимости и стал примерным отцом и заботливым мужем, а сама Джоли сняла новый фильм, начала читать лекции в университете, расцвела и впервые за долгое время почувствовала себя счастливой. Правда, все еще продолжает беспокоить поклонников излишней худобой.

Полина Гагарина