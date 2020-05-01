Огромные синяки и боль: Айза Анохина правдиво рассказала о последствиях пластической операции

«Еху. Я выжила. Хотя еще днем я упивалась жалостью к себе. Я вновь решилась на радикальный эксперимент, а я так чувствительна к боли, что, выщипывая брови, я просто сижу вся в слезах и делаю перерыв между волосинками. С утра отек был п*ц сильный, я даже словила паническую атаку на этом фоне! Оставшись одной дома, ничего не видя, я умудрилась вколоть себе в зад противоотечное и обезболивающие. Потом приехали все мои любимые и спасли меня своей любовью и заботой.

Сейчас 2 часа ночи, отек спадает, но все еще есть плюс увеличились синяки под глазами, но как говорят, любящие меня люди, что меня они не портят. Моя операция называется эндоскопическая подтяжка верхней трети лица, также можно назвать: подтяжка бровей, височная подтяжка, лисий взгляд. Параллельно доктор сделал липофилинг верхних век, потому что у меня худые веки. Я полгода уговаривала сделать мне эту операцию. И вот моя мечта сбылась! Осталось только перетерпеть реабилитацию, а с карантином так вообще легко все это дается. И в новую жизнь с новыми бровями.

А еще спасибо вам большое за слова поддержки! Я все вижу и читаю и дико благодарна вам, что вы не унижаете меня, а наоборот подбадриваете! Я вас очень люблю! Сильно-сильно! И верю, что скоро мы все увидимся... Потому что мне не нравится все это», — обратилась Айза к подписчикам.