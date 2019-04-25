«Жизнь с мужчиной требует изменения привычек»: Роза Сябитова – о своем роскошном доме, личной жизни и пластике

Какие качества вы в себе цените больше всего и почему?
Усидчивость, терпение, которые у меня формировались годами, и девиз «Хотеть мало, надо действовать!». Еще у меня есть очень хорошее качество — креативность, как сейчас модно говорить. Я считаю себя креативной, постоянно создаю что-то новое, не стою на месте и иду вперед, независимо от возраста. Моя формула успеха — это привычка преодолевать трудности и способность достигать цели. Я считаю, что все качества, позволяющие достигать своих целей, хороши.
Как вы относитесь к предательству (мужчины, родных или коллег). Для вас это знакомое чувство?
Как любой нормальный человек, я, конечно, сталкивалась с предательством. От него невозможно уберечься, потому что это одна из сторон жизни. Это неприятно, больно, но те страдания, через которые приходится проходить, помогают лучше узнать саму себя и сформировать характер. После таких моментов понимаешь, насколько в тебе самой развита человечность и умеешь ли ты прощать.
Фото: Instagram
Вы недавно достроили дом в Подмосковье, который должен выполнять функцию родового гнезда. Как возникла эта идея? Живут ли ваши дети там с вами? Принимали ли они участие в оформлении этого дома или вы все делали самостоятельно?
Я построила не просто дом, это получилось действительно родовое гнездо - участок со множеством построек, которые дают возможность собираться большой семьей и комфортно проводить время. Жизнь за городом сама по себе прекрасна - свежий воздух, тишина, возможность заниматься садом. Но основная цель постройки родового гнезда была — создать все условия для того, чтобы семья была крепкой, чтобы сохранялись традиции. Кроме того, я хотела показать многим семьям в России, что не надо бояться строить себе жильё, главное - все делать вместе. Мне очень помогли мои дети, я вовлекала их так, что мы взаимозаменяли и взаимодополняли друг друга. Стройка сплотила нас ещё сильнее.
И теперь у нас и гостевой домик, и павильон для гостей, и спа-салон скоро будет, и звездный сад, где сажали деревья Иван Ургант, Лариса Гузеева, Катя Стриженова, Дима Дибров и другие мои коллеги. Сейчас там строится беседка для мужчин, где можно будет жарить шашлык. Для молодежи много места: там и площадка для гольфа, зимой будем заливать дорожки для керлинга. Есть все для того, чтобы дети приезжали с друзьями, а потом и со своими детьми. Я постаралась сделать все, чтобы семья была в сборе как можно чаще.
Кстати, о детях. Вы воспитывали их в одиночестве. Что можете посоветовать молодым родителям, которые, в погоне за карьерой и материальным благополучием, упускают много важных вещей, связанных с их детьми?
Ну, во-первых, я не хотела растить детей в одиночестве, так получилось, что я осталась вдовой в начале 90-х. И я долго не выходила замуж, пока дети были маленькие, потому что считаю, что отец — это величина постоянная, а отчим — переменная. Поэтому я сознательно не стала создавать своим детям психологические травмы, и они жили с мыслью о том, что они дети своего отца, и я всегда им напоминала о нем. Другими словами, я пожертвовала своей личной жизнью ради них, хотя в данном случае цель оправдывает средства, и детей своих я никогда не упрекала. Детей нельзя оставлять без внимания, помощи и поддержки. Именно мамы должны читать им в детстве сказки и петь колыбельные, и никакие няни и бабушки не смогут их заменить. И подрастая, дети нуждаются в совете родителей. И по поводу брака и личной жизни в том числе.
Фото: Globallookpress / Pravda Komsomolskaya
Карьера или личная жизнь – что, по вашему мнению, должно быть для женщины в приоритете и почему? Как вы считаете, может ли женщина успешно совмещать карьеру и семью?
В каждом возрасте должны быть свои приоритеты. Незамужняя молодая женщина до 25 лет должна помнить, что не с карьерой она будет детей рожать, спать ночью и просыпаться утром, не с с карьерой она будет встречать пенсию. Ей следует выбирать и понимать, что полноценно совместить карьеру и личную жизнь не получится. И молодым девушкам я в первую очередь рекомендую заняться личной жизнью. Ведь надо помнить, что время женщины, когда она востребована в мужском обществе и среди потенциальных женихов, очень быстро проходит. Такая позиция не вполне соотносится с модными тенденциями, когда женщины наравне с мужчинами строят карьеру, забыв про семейные ценности, но зато эта позиция подтверждена временем. Мода - явление временное, как и молодость. И может получиться так, что женщина построит карьеру и захочет семью и детей, но окажется, что поезд ушёл.
А до какого возраста, по вашему мнению, это период может длиться у женщины?
Вопросы семьи и детей лучше решать в молодом детородном возрасте. Долгое время старородящей женщина считалась уже после 24 лет. Поэтому невесты до 24 лет и по сей день считаются первым лучшим эшелоном. Женщина может очень хорошо выглядеть, особенно после пластики, быть здоровой по медицинским показаниям, но термин «старородящая» не я придумала. Я сама старородящая: сына родила в 28, дочь — в 30. Но замуж я вышла в 23 года. А после 25 остались те, кто остался...
Как по-вашему, имеют ли шансы отношения молодого мужчины и зрелой женщины перерасти во что-то серьезное?
Не имеют, это против природы. Когда мужчина старше женщины, это более естественно. Потому что результатом отношений должно стать либо совместно нажитое имущество, либо общие дети. У возрастной женщины от молодого мужчины не могут родиться здоровые дети. Как правило, если женщина соглашается на отношения с молодым мужчиной, она хочет его содержать. Я не верю в любовь возрастных женщин и молодых мужчин - в таких отношениях всегда найдётся иная подоплека.
Имеют ли шансы одинокие женщины 40+ встретить достойного мужчину и выйти замуж?
Шансы есть всегда, особенно если ориентироваться на мужчин постарше. Но часто женщины сами не хотят стариков.
А если говорить о вас, готовы ли вы еще раз испытать на себе все прелести супружеской жизни? Или сама идея замужества для вас не актуальна?
С возрастом организм женщины меняется, женские гормоны отмирают, мы перестаём влюбляться. Странно женщине на шестом десятке собираться замуж. Да и со стариками я не хочу спать и делить имущество, а молодых трогать нельзя. У меня сейчас на первом месте мои дети, мои будущие внуки. Жизнь с мужчиной требует изменения привычек, а я этого делать сейчас не хочу. Так зачем людей смешить новым замужеством?
Фото: Instagram
Как вы относитесь к тому, что с возрастом женщины начинают «перекраивать» себя, пытаясь улучшить то, чем наградила их природа. Как вы относитесь к пластике?
Ну, во-первых, женщину не перекраивают. Это какое-то очень уж страшное определение. У меня самой восемь пластических операций, поскольку я человек медийный и мне необходимо выглядеть хорошо на экране. Пластика помогает справиться с возрастными изменениями. Молодым женщинам пластика нужна только в том случае, когда есть какие-то серьезные дефекты внешности. Нос, например, кривой или грудь не идеальна после рождения двоих детей. Но нужно понимать, что пластика влечёт за собой массу хлопот - за сделанной грудью нужно следить, особенно с возрастом, необходимо проводить множество поддерживающих процедур. Поэтому молодым девчонкам следует иметь в виду, что делая себе новую грудь, они соглашаются на то, чтобы впоследствии тратить на неё время, деньги и усилия. Ну и сами пластические процедуры следует выбирать осторожно. Я например, никогда не сделаю себе круговую подтяжку, потому что это очень опасно. А вот сделать блефаропластику, отрезать грыжи — почему бы и нет?
Есть ли у вас какие-то бьюти-ритуалы, которым вы следуете? Секреты красоты, домашние процедуры?
У меня секрет один — я себе строю спа-салон, в котором у меня будет турецкая баня, место для обертывания, массажная капсула, можно будет сделать чистку кожи и так далее. Самый главный секрет, мне кажется, не в том, какую маску я накладываю, а в том, что я люблю себя. Я много работаю и даю возможность телу отдохнуть всеми имеющимися возможностями.
Как бы вы охарактеризовали свой стиль? Вы стараетесь следовать модным тенденциям?
Мне крупно повезло, что я являюсь ведущей Первого канала. Рядом со мной работают профессионалы высокого класса — стилисты, специалисты по макияжу. В обычной жизни я люблю джинсы и кофты с веселым принтом, но когда выезжаю на деловые встречи или веду программу, то выгляжу более женственно.
Как вам удалось найти дело, которое вдохновляет и мотивирует вас, и добиться такого успеха?
Я хотела стать знаменитой, мне нужно было обеспечить свою старость и дать детям возможность окончить престижные ВУЗы, успешно жениться и выйти замуж. А для этого надо стать богатой. Я же обычная женщина с двумя детьми, которых сама поднимала на ноги. Я не воровала, у меня не было богатого любовника или обеспеченных родителей. Я пошла по сложному пути и сделала себя знаменитой. Этот путь был достаточно сложным, в двух словах все не расскажешь.
Что бы вы посоветовали женщинам, которые только мечтают о своем бизнесе, но боятся рисковать, заранее считая, что не справятся?
Если боитесь, не открывайте свой бизнес. Это мужская история, там бояться нельзя. У меня, например, бизнес дважды рушился. Потом я уже узнала, что для того, чтобы стать успешным бизнесменом, надо, как минимум, два раза упасть. Если третий раз готова будешь попробовать, то тогда уже что-то получится.
Что вы можете посоветовать женщинам с низкой самооценкой? Можно ли это как-то исправить?
Только специалист может вам сказать, что у вас низкая самооценка. Мы, российские женщины, любим ставить себе диагноз сами, искать у звездных специалистов рецепты и применять на себе. А это все неправильно. Единственное, что могу сказать: если женщина не любит себя, то я могу научить ее этому.
На форме Synergy Woman Forum вы выступили с лекцией «Секреты построения сильного личного бренда с нуля и потенциал взрослой аудитории с точки зрения интереса для рекламодателей». Что полезного вы можете рассказать женщинам, которые хотят сделать из своего имени бренд?
Я знаю, как это сделать, и рассказала все приемы, которыми пользовалась сама. Вполне вероятно, что женщины вдохновились моим примером и теперь захотят открыть свое дело, найти себя, достичь успеха. Или поняли, что им такие риски не нужны.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: globallookpress, starface, eastnews, instagram
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