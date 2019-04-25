«Жизнь с мужчиной требует изменения привычек»: Роза Сябитова – о своем роскошном доме, личной жизни и пластике

Карьера или личная жизнь – что, по вашему мнению, должно быть для женщины в приоритете и почему? Как вы считаете, может ли женщина успешно совмещать карьеру и семью?

В каждом возрасте должны быть свои приоритеты. Незамужняя молодая женщина до 25 лет должна помнить, что не с карьерой она будет детей рожать, спать ночью и просыпаться утром, не с с карьерой она будет встречать пенсию. Ей следует выбирать и понимать, что полноценно совместить карьеру и личную жизнь не получится. И молодым девушкам я в первую очередь рекомендую заняться личной жизнью. Ведь надо помнить, что время женщины, когда она востребована в мужском обществе и среди потенциальных женихов, очень быстро проходит. Такая позиция не вполне соотносится с модными тенденциями, когда женщины наравне с мужчинами строят карьеру, забыв про семейные ценности, но зато эта позиция подтверждена временем. Мода - явление временное, как и молодость. И может получиться так, что женщина построит карьеру и захочет семью и детей, но окажется, что поезд ушёл.

А до какого возраста, по вашему мнению, это период может длиться у женщины?

Вопросы семьи и детей лучше решать в молодом детородном возрасте. Долгое время старородящей женщина считалась уже после 24 лет. Поэтому невесты до 24 лет и по сей день считаются первым лучшим эшелоном. Женщина может очень хорошо выглядеть, особенно после пластики, быть здоровой по медицинским показаниям, но термин «старородящая» не я придумала. Я сама старородящая: сына родила в 28, дочь — в 30. Но замуж я вышла в 23 года. А после 25 остались те, кто остался...

Как по-вашему, имеют ли шансы отношения молодого мужчины и зрелой женщины перерасти во что-то серьезное?

Не имеют, это против природы. Когда мужчина старше женщины, это более естественно. Потому что результатом отношений должно стать либо совместно нажитое имущество, либо общие дети. У возрастной женщины от молодого мужчины не могут родиться здоровые дети. Как правило, если женщина соглашается на отношения с молодым мужчиной, она хочет его содержать. Я не верю в любовь возрастных женщин и молодых мужчин - в таких отношениях всегда найдётся иная подоплека.

Имеют ли шансы одинокие женщины 40+ встретить достойного мужчину и выйти замуж?

Шансы есть всегда, особенно если ориентироваться на мужчин постарше. Но часто женщины сами не хотят стариков.

А если говорить о вас, готовы ли вы еще раз испытать на себе все прелести супружеской жизни? Или сама идея замужества для вас не актуальна?

С возрастом организм женщины меняется, женские гормоны отмирают, мы перестаём влюбляться. Странно женщине на шестом десятке собираться замуж. Да и со стариками я не хочу спать и делить имущество, а молодых трогать нельзя. У меня сейчас на первом месте мои дети, мои будущие внуки. Жизнь с мужчиной требует изменения привычек, а я этого делать сейчас не хочу. Так зачем людей смешить новым замужеством?