Очень стройная Милявская в «голом» комбинезоне и с пышной прической восхитила Сеть: «По-моему, я крутая тетка»

После расставания с мужем Лолита Милявская сильно похудела. Своей фигурой она в очередной раз похвасталась на съемках «Вечернего Урганта».

«В гостях у Ивана, применила костюмчик для Крокуса) Вдруг, в октябре не понадобится, есть хочется», — анонсировала она выпуск от 8 апреля.

«Как ты похудела!!!!!!! Выглядишь — просто шик», — восхитилась Валерия. «Какая худенькаяяяяяя», — вторит ей Катя Гордон. «Ого!!! Вот это я понимаю — самоизоляция!!! Огонь», — поддержала коллег Алена Хмельницкая. «Какая же ты красавица!!!! Обожаю», — присоединилась Анжелика Агурбаш. «Обалдеть, Лола! Ты не ешь ничего???», — удивилась Ирина Салтыкова. «Ого, красотка какая», — отреагировала певица Слава. «Вот это вауууууу», — присоединился Денис Клявер. «Секс-бомб! Секс-бомб», — напевает Эвелина Бледанс в комментариях.

Трансформации с фигурой артистки произошли, по ее словам, из-за не самых приятных событий. Недавно Лолита призналась, что в ее лекарствах нашли компонент, который губительно действовал на организм и мог сделать ее инвалидом. Из-за его приема здоровье артистки пошатнулось, появился лишний вес, тревожность. После расставания с мужем и отмены препарата все снова пришло в норму.