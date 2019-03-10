«Потом долго жалела»: 65-летняя Татьяна Веденеева рассказала о пластике и уколах красоты

Очередной гостьей передачи «Секрет на миллион» стала Татьяна Веденеева. 65-летняя актриса рассказала о том, что помогает ей выглядеть моложе своих лет. «Да не так много всего, на самом деле», — кокетничает звезда.
«У меня были какие-то припухлости под глазами. Я пошла и сделала блефаропластику. Это было там, за границей, меня подруга надоумила», — вспоминает звезда. Решение женщина приняла за один день — у пластического хирурга освободилось место.
«Их сейчас не видно, эти разрезы. Но на самом деле я потом долго жалела об этом. У меня была припухлость на самом деле под одним глазом, под левым. Оказалось, что ее можно сделать как-то так не разрезая, а как-то сейчас делают через прокол. А когда делаешь разрез, это меняет строение глаза. Они стали какими-то более запавшими», — призналась Татьяна.
Фото: Кадр из эфира
«Еще ботоксы, конечно, а как же без ботокса. Я причем начала их очень поздно делать, очень поздно», — не скрывает актриса.
В целом, Татьяна довольна своей внешностью. На фразу Леры Кудрявцевой «все женщины хотят выглядеть как вы» актриса удовлетворенно кивает: «Правильно делают, что хотят».
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Текст: Роза Ветрова
Фото: кадры из видео