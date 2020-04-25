Лолита Милявская креативно подстриглась на глазах подписчиков: «Все надоело»

Многие женщины во время карантина страдают из-за ставших недоступными процедур — снимают «шеллак» жестокими способами, с горем пополам самостоятельно красят ногти. Пока одни ждут, когда откроются салоны красоты, другие сами прибегают к радикальным мерам.

Так, Лолита Милявская, на днях покрасившая волосы, решила самостоятельно обновить стрижку. «Нет, это не челлендж от Ольги Бузовой, нет. Просто все надоело, все это надоело», — заявила певица и обрезала волосы на глазах своих подписчиков. «Изменить себя, не изменив себе 😂✌️», — подписала публикацию Милявская.