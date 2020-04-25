Лолита Милявская креативно подстриглась на глазах подписчиков: «Все надоело»
Фото: Instagram Лолиты Милявской
Многие женщины во время карантина страдают из-за ставших недоступными процедур — снимают «шеллак» жестокими способами, с горем пополам самостоятельно красят ногти. Пока одни ждут, когда откроются салоны красоты, другие сами прибегают к радикальным мерам.
Так, Лолита Милявская, на днях покрасившая волосы, решила самостоятельно обновить стрижку. «Нет, это не челлендж от Ольги Бузовой, нет. Просто все надоело, все это надоело», — заявила певица и обрезала волосы на глазах своих подписчиков. «Изменить себя, не изменив себе 😂✌️», — подписала публикацию Милявская.
«Аааа🙌🏻 тебе идёт, Лол 😂❤️», — прокомментировала запись Ольга Бузова.
«Ну ты даешь», — написала Мария Погребняк, добавив, что сейчас ассиметричные стрижки в тренде.
Фото: Instagram
«Волосы, поди, нарощенные, так что не жалко!😆», «Лола, не надо налысо, пожалуйста», «Остался локон страсти», «Аааааа…..Лола, зачем 🤦♀️», «Ну супер👍👍👍 помолодели», «Не надо длинных волос-Вам идет стрижка❤️», «Аааа, я так же сделала 👍 вы с любой длиной волос красавица», «Вам очень круто с такой длиной стало, можно даже ещё чуток!», «Лолита, неееет!!!!!!!», «Весь негатив состричь!!! Лолита, респект», — комментируют фолловеры.
Больше о Лолите Милявской вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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