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«Всю пластику уже сделала»: 65-летняя Елена Проклова рассказала о своих секретах красоты

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я выбрал вместо рекламы.
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Елена Проклова

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На днях актриса и телеведущая Елена Проклова отметила 65-летний юбилей. Звезда поделилась своими мыслями об уходе за собой.

Елена Проклова и в 65 лет остается востребованной актрисой — сейчас она гастролирует по стране со спектаклем «Невеста напрокат» и готовится к съемкам в новом сериале, название которого держит в секрете. При всем этом Елена остается очень свежей и молодой. Как ей это удается, звезда рассказала в интервью журналу StarHit.

«Все, что хотела из пластики, уже сделала. Теперь буду поддерживать это при помощи спорта, который очень люблю. Утром у меня обязательно гимнастика: скачу на прыгалках, кручу хулахуп, приседаю, стою в планке. Обожаю массажное кресло — оно расслабляет, но в то же время наполняет новыми силами. Бывая в Сочи, много плаваю в море: каждый день дистанция — не менее трех километров. Стараюсь правильно питаться, практикую сыроедение», — заявила Проклова.

Елена Игоревна призналась также, что абсолютно довольна своим весом и фигурой: «Нахожусь в той же форме, что и лет 20 назад. И это прекрасно». Напомним, в 2015-м актриса рассталась со своим третьим супругом Андреем Тришиным, однако продолжает жить с ним под одной крышей в семейном особняке в Подмосковье. Также с ними живет общая 24-летняя дочь Полина.

Фото и видео: Instagram

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