«Всю пластику уже сделала»: 65-летняя Елена Проклова рассказала о своих секретах красоты

Елена Проклова и в 65 лет остается востребованной актрисой — сейчас она гастролирует по стране со спектаклем «Невеста напрокат» и готовится к съемкам в новом сериале, название которого держит в секрете. При всем этом Елена остается очень свежей и молодой. Как ей это удается, звезда рассказала в интервью журналу StarHit.

«Все, что хотела из пластики, уже сделала. Теперь буду поддерживать это при помощи спорта, который очень люблю. Утром у меня обязательно гимнастика: скачу на прыгалках, кручу хулахуп, приседаю, стою в планке. Обожаю массажное кресло — оно расслабляет, но в то же время наполняет новыми силами. Бывая в Сочи, много плаваю в море: каждый день дистанция — не менее трех километров. Стараюсь правильно питаться, практикую сыроедение», — заявила Проклова.