Из «пожилой дамы» в молодую и свежую: Божена Рынска показала фото до и после блефаропластики
45-летняя Божена Рынска сделала пластическую операцию и похвасталась результатом.
«Я не собиралась рассказывать о своей блефаропластике, и договоренности такой с клиникой у меня не было. Но это так талантливо сделано, это такая восхитительная работа хирурга, что я решила показать ее. Иначе это была бы крайняя неблагодарность по отношению к доктору, который очень старался. Мне кажется, это очень талантливый хирург. И очень талантливая работа. #блефаропластика было и стало», — пояснила она.
Подписчики блога молодой мамы восхитились изменениями, отметив, что на фото до «пластики» Божена выглядела намного старше, чем теперь.
Фото и видео: Instagram
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