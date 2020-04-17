Из «пожилой дамы» в молодую и свежую: Божена Рынска показала фото до и после блефаропластики

«Я не собиралась рассказывать о своей блефаропластике, и договоренности такой с клиникой у меня не было. Но это так талантливо сделано, это такая восхитительная работа хирурга, что я решила показать ее. Иначе это была бы крайняя неблагодарность по отношению к доктору, который очень старался. Мне кажется, это очень талантливый хирург. И очень талантливая работа. #блефаропластика было и стало», — пояснила она.