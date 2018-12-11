Летучая, Маликов и еще 18 звезд, которые выбрали для отношений людей, далеких от шоу-бизнеса

Елена Летучая и Юрий Анашенков
Елена Летучая работала финансистом в «Газпроме» и в дирекции по обслуживанию пассажиров Северной железной дороги «РЖД». После тридцати она решила круто поменять свою жизнь и, окончив школу телевидения «Останкино», начала покорять телевидение и мир шоу-бизнеса. Конечно, у этой эффектной блондинки были романы, ей предлагали руку и сердце, но на первом месте для Лены всегда была карьера. Изменилось все после встречи с бизнесменом Юрием Анашенковым. Так, в 37 лет Елена Летучая вышла замуж и впервые поняла, что хочет стать мамой.
Марат Башаров и Елизавета Шевыркова
Летом 2016 года известный актер и телеведущий Марат Башаров неожиданно для многих сообщил, что женится на своей беременной поклоннице Елизавете Шевырковой. Сын пары Марсель родился 28 июля, а 9 сентября 2017 года, в день 870-летнего юбилея Москвы, Марат и Елизавета сыграли свадьбу.
Дмитрий и Елена Маликовы
Дмитрий Маликов несколько лет жил в гражданском браке с одной из самых ярких певиц 90-х Натальей Ветлицкой, а семью в итоге создал с никому неизвестной до брака с ним Еленой Изаксон. Будущую супругу артист увидел на фотографии, когда был в гостях у друзей, и попросил немедленно познакомить его с прекрасной незнакомкой. Елена и Дмитрий вместе вот уже 26 лет, поженились они в 2000 году, после рождения дочери Стефании. В начале года у пары от суррогатной матери родился сын Марк.
Алена Свиридова и Давид Варданян
В 2012 году года на шоу «Пусть говорят» Алена Свиридова представила в качестве своего нового спутника бизнесмена Давида Варданяна, который моложе ее на четырнадцать лет. Слухи о том, что влюбленные тайно поженились, появлялись не раз. Сама певица, которая ранее дважды была замужем, заявляла, что снова выходить замуж официально не собирается.
Нюша и Игорь Сивов
После романа с популярным артистом Егором Кридом Нюша закрутила роман с мужчиной постарше. Избранником артистки стал генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта FISU Игорь Сивов. Влюбленные поженились в прошлом году, а этой осенью у супругов родилась дочь.
Катерина Шпица и Руслан Панов
Этой осенью Катерина Шпица приняла предложение руки и сердца от своего фитнес-тренера Руслана Панова. Молодой человек предложил актрисе стать его женой, выйдя на сцену сразу после спектакля «Ромео и Джульетта» в театре имени Булгакова. Заветное «Да!» избраннику Катерина ответила в тот момент, когда стихли аплодисменты.
Сати Казанова и Стефано Тиоццо
Избранником экс-участницы группа «Фабрика» Сати Казановой стал итальянский фотограф Стефано Тиоццо. Прошлым летом влюбленные устроили целых три свадьбы, одна из которых состоялась на родине невесты — на Кавказе. Жених и невеста были облачены в кабардинские национальные наряды, а на торжестве присутствовали только самые близкие друзья и родственники пары. Позднее Сати рассказала, что они расписались в одном из загсов Москвы, а после кавказской свадьбы устроили праздник на родине Стефано в Италии.
Иван Ургант и Наталья Кикнадзе
Иван Ургант несколько лет встречался с популярной телеведущей Татьяной Геворкян, а потом женился на своей однокласснице Наталье Кикнадзе. Сейчас Ургант живет с женой-домохозяйкой и детьми в Петербурге. У супругов подрастают две дочери — десятилетняя Нина и трехлетняя Валерия. У Натальи также есть сын Нико и дочь Эрика от первого брака.
Сергей Светлаков и Антонина Чеботарева
Сергей Светлаков пять лет назад тайно женился на заместителе директора менеджера по рекламе краснодарской кинокомпаний Антонине Чеботаревой. Недавно шоумен, который старается скрывать личную жизнь от широкой общественности, признался, что прошлым летом жена родила ему второго сына.
Елена Темникова и Дмитрий Сергеев
Экс-участница группы SEREBRO Елена Темникова четыре года живет в браке с руководителя IT-компании Дмитрием Сергеевым, который не любит к себе повышенного внимания журналистов и поклонников певицы и вместе с супругой в свет выходит крайне редко. Супруги растят трехлетнюю дочь Александру.
Мария Кожевникова и Евгений Васильев
Своего супруга, бизнесмена Евгения Васильева Мария Кожевникова считает идеальным мужчиной — спокойным, надежным и далеким от блеска и мишуры шоу-бизнеса. В 2013 году они тайно обвенчались на Лазурном Берегу, в главной достопримечательности Ниццы — Свято-Николаевском соборе. Сейчас у супругов подрастают трое сыновей — четырехлетний Иван, трехлетний Иван и годовалый Василий.
Анна Хилькевич и Артур Волков
С будущим супругом, бизнесменом Артуром Волковым звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич познакомилась... на дороге. Оба были за рулем, Артур начал заигрывать с Аней, потом удачно пошутил, рассмешил ее и очаровал. Они живут в браке три года и растят дочерей Арианну и Марию, появившуюся на свет этим летом.
Наталья Чистякова-Ионова и Александр Чистяков
В 2006 года певица Глюкоза вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова, а пару лет назад они стали «парой десятилетия» по версии журнала ОК!. Наталья не перестает восхищаться супругом, от которого родила дочерей Лидию и Веру, в различных интервью и посвящает ему нежные посты в Instagram.
Василий Вакуленко и Елена Пинская
Елена Пинская была поклонницей популярного рэпера Василия Вакуленко, выступающего под псевдонимами Баста и Ноггано. Однажды Лена встретила Василия в одном из столичных клубов и первая подошла с ним познакомиться. Следующим летом они отметят десятилетие супружеской жизни. У пары подрастают двое дочерей — десятилетняя Мария и пятилетняя Василиса.
Константин и Алина Крюковы
Племянник известного режиссера Федора Бондарчука, актер Константин Крюков женился на своей помощнице Алине Алексеевой. Свадьба состоялась в 2013 году в Москве. Влюбленные не только официально оформили свои отношения, но и обвенчались в храме Сретенского монастыря.
Ксения Бородина и Курбан Омаров
Ведущая реалити «Дом-2» Ксения Бородина рассталась с участником проекта Дмитрием Терехиным, не оправдавшим ее надежды на счастливую семейную жизнь и слишком стремящимся к славе, и вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова. В декабре дочери супругов Тее исполнится три года.
Айза и Дмитрий Анохины
Айза Анохина несколько лет терпела измены мужа, скандального рэпера Гуфа. После развода с артистом она открыла сеть салонов красоты и стиля, стала успешной бизнесвуман, улетела на Бали и познакомилась там с серфером и бизнесменом Дмитрием Анохиным. Они поженились в 2015 году, а спустя несколько месяцев Айза родила второго сына.
Владимир Левкин и Марина Ичетовкина
Владимир Левкин познакомился со своей нынешней супругой на встрече фанатов группы «На-На». Марина больше пятнадцати лет тайно вздыхала по артисту, а к моменту встречи с кумиром стала успешной девушкой и собиралась замуж за другого мужчину. Роковое знакомство с певцом все изменило: в 2012 году Ичетовкина вышла замуж за Левкина, а в сентябре дочери супругов Нике исполнилось шесть лет.
Стас и Инна Михайловы
Инна Михайлова была замужем за футболистом национальной сборной СССР Андреем Канчельскисом, однако широкую известность приобрела после того, как вышла замуж за популярного певца Стаса Михайлова. Сейчас она занимается домом и воспитанием многочисленных детей, а также сопровождает мужа во время светских выходов.
Ольга Кабо и Николай Разгуляев
Ольга Кабо в одном из интервью призналась, что по-настоящему счастливой стала в 41 год, после того, как в ее жизни появился мужчина, сумевший стать для нее по-настоящему близким, любимым и любящим человеком. Девять лет назад актриса вышла замуж за бизнесмена Николая Разгуляева, от которого в 44 года родила сына Виктора.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: eastnews, globallookpress, instagram, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru