Летучая, Маликов и еще 18 звезд, которые выбрали для отношений людей, далеких от шоу-бизнеса

Дмитрий Маликов несколько лет жил в гражданском браке с одной из самых ярких певиц 90-х Натальей Ветлицкой, а семью в итоге создал с никому неизвестной до брака с ним Еленой Изаксон. Будущую супругу артист увидел на фотографии, когда был в гостях у друзей, и попросил немедленно познакомить его с прекрасной незнакомкой. Елена и Дмитрий вместе вот уже 26 лет, поженились они в 2000 году, после рождения дочери Стефании. В начале года у пары от суррогатной матери родился сын Марк.

Алена Свиридова и Давид Варданян