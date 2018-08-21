После 40 все только начинается: звезды, которые обрели личное счастье в зрелом возрасте

Кайли Миноуг
Кайли Миноуг незадолго до пятидесятилетия призналась, что уже смирилась с мыслью о том, что счастливая семейная жизнь не для нее. Еще несколько месяцев назад певица была влюблена в тридцатилетнего актера Джошуа Сасса и планировала свадьбу, но в итоге была жестоко разочарована. Сасс оказался не только изменщиком, но еще и альфонсом. Не везло в любви Кайли Миноуг и раньше. В самом начал карьеры она встречалась с вокалистом группы INXS Майклом Хатченсом. Роман закончился из-за несовпадавших рабочих графиков и пагубных зависимостей Хатченса, который впоследствии покончил жизнь самоубийством. Сама Кайли влюблялась в красавцев, которые разбивали ей сердце и так и не решались на предложение руки и сердца. В итоге юбилей певица отметила с ... новым бойфрендом, креативным директором британского GQ Полом Соломонсом. По слухам, друзья Миноуг наконец довольны ее выбором.
Ванесса Паради
Ванесса Паради стала звездой таблидов в 204 году, когда весь мир обсуждал, как подло ее бросил Джонни Депп после пятнадцати лет гражданского брака. Ванесса посвятила ему всю себя, помогла справиться (как выяснилось, на время) с пагубными зависимости и родила ему двоих детей, а он в итоге предпочел ей молодую голливудскую звезду, яркую блондинку Эмбер Херд. Да еще и сделал новой избраннице предложение руки и сердца вскоре после начала страстного романа. Паради после случившегося ни в одном из интервью не сказала ничего плохого о Деппе, а недавно в свои 45 впервые вышла замуж — за сценариста, писателя и режиссера Самюэля Беншетри.
Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева не скрывает подробности своей далеко не безоблачной личной жизни от широкой общественности. Популярная телеведущая была замужем за барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком, измены которого она настолько тяжело переживала, что пристрастилась к алкоголю. Вторым избранником известной блондинки стал бизнесмен, оказавшийся настоящим тираном, буквально не выпускавшим ее из дома. В 42 года Лера вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова и наконец, по ее словам, обрела женское счастье. В августе у супругов родилась дочь Мария.
Ольга Кабо
Ольга Кабо в одном из интервью призналась, что по-настоящему счастливой стала в 41 год, после того, как в ее жизни появился мужчина, сумевший стать для нее по-настоящему близким, любимым и любящим человеком. Девять лет назад актриса вышла замуж за бизнесмена Николая Разгуляева, от которого в 44 года родила сына Виктора.
Кэмерон Диаз
У Кэмерон Диаз было много романов, но впервые замуж она вышла после сорока. Супругом актрисы стал татуированный рокер, гитарист группы Good Charlotte Бенджи Мэдден. В случае с Бенджи внешность действительно обманчива. Разнузданные вечеринки, близкие отношения с поклонницами и дерзкое поведение — это не про него. Диаз назвала Мэддена настоящим джентльменом и призналась, что именно он стал первым мужчиной, с которым она захотела создать семью. После свадьбы влюбленных постоянно появляются слухи о беременности актрисы, но пока они так и не подтвердились.
Робин Райт
Робин Райт много лет прожила в тени не самого простого мужчины Шона Пенна, известного своими перепадами настроения, вспышками агрессии и скверным характером. Потом у нее закрутился роман с молодым актером Беном Фостером, за которого она собиралась замуж, но в итоге помолвку разорвала. По слухам, Робин решила, что жених недостаточно зрелый для брака. В середине августа неожиданно для многих ее поклонников 52-летняя Райт вышла замуж за 31-летнего сотрудника пиар-службы французского дома Saint Laurent Климента Жиро.
Лолита Милявская
Лолита Милявская побывала в фиктивном брака и двенадцать лет была замужем за своим коллегой, шоуменом Александром Цекало. По словам певицы, их семейную жизнь счастливой было назвать сложно. В 47 лет Лолита вышла замуж за тренера по фитнесу Дмитрия Иванова и уверяет, что наконец почувствовала заботу и любовь близкого человека.
Джери Холлиуэлл
Джери Холлиуэлл родила дочь Блюбелл от сценариста Саши Джервази, который не только решил расстаться с ней, но и отказался принимать участие в воспитании дочери. В 42 года экс-участница группы Spice Girls впервые вышла замуж. Избранником певицы стал руководитель команды Формулы-1 Red Bull Racing Кристиан Хорнер, от которого Джери в прошлом году, в 45 лет, родила сына Монтагю.
Марсия Кросс
Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Марсия Кросс вперве вышла замуж в 44 года. С будущим супругом, брокером Томом Махони актриса познакомилась в цветочном магазине. Марсия решила не упускать свое счастье, оставила номер телефона продавцу и попросила передать его этому симпатичному мужчине, когда он снова зайдет. Сейчас супруги растят двоих одинадцатилетних дочерей-близнецов — Саванну и Иден.
Фото: instagram, globallookpress, eastnews
Видео: instagram