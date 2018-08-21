После 40 все только начинается: звезды, которые обрели личное счастье в зрелом возрасте

Кайли Миноуг незадолго до пятидесятилетия призналась, что уже смирилась с мыслью о том, что счастливая семейная жизнь не для нее. Еще несколько месяцев назад певица была влюблена в тридцатилетнего актера Джошуа Сасса и планировала свадьбу, но в итоге была жестоко разочарована. Сасс оказался не только изменщиком, но еще и альфонсом. Не везло в любви Кайли Миноуг и раньше. В самом начал карьеры она встречалась с вокалистом группы INXS Майклом Хатченсом. Роман закончился из-за несовпадавших рабочих графиков и пагубных зависимостей Хатченса, который впоследствии покончил жизнь самоубийством. Сама Кайли влюблялась в красавцев, которые разбивали ей сердце и так и не решались на предложение руки и сердца. В итоге юбилей певица отметила с ... новым бойфрендом, креативным директором британского GQ Полом Соломонсом. По слухам, друзья Миноуг наконец довольны ее выбором.

Ванесса Паради