К Дню святого Валентина мы вспомнили знаменитостей, которые не только поженились, но и обвенчались. Причем некоторые из этих звездных пар решились на венчание только спустя много лет после заключения брака.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов

Модель Анастасия Костенко и полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поженились в начале января, а спустя три недели обвечнались в храме Сорока Севастийских Мучеников. Серьезность намерений Настя объяснила в своем Instagram: «Если мы сейчас говорим о таинстве венчания в православной церкви, то там не принято венчаться по надуманным людским условиям: прожив 10 лет, 20 лет, с тремя попытками на венчание и т.д. Это уже новомодные тенденции, никак не связанные с многовековой религией. Никаких трех попыток не существует, только один раз и на всю жизнь. Также существует табу на возраст, вступающих в православный брак. И да, церковь уважительно относится к законному браку, но ничего общего они не имеют». Яна Рудковская и Евгений Плющенко

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская в прошлом году решили обвенчаться после восьми лет брака. К алтарю Яна шла в роскошном нежно-розовом платье Dior Haute Couture. «Мы вместе с Евгением 10 лет и уже женаты 8 лет. Сегодня было одно из самых важных событий в нашей жизни, мы совершили Таинство Венчания. Спасибо всем за поздравления, мы очень счастливы», — поделилась своей радостью Рудковская с фолловерами в Instagram. Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Макисм Галкин тоже обвенчались в прошлом году. Таинство прошло в одном из подмосковных храмов в присутствии близких друзей, родных и детей пары Гарри и Лизы. Правда, не все поздравили супругов от чистого сердца. Многие осудили певицу, когда-то обвенчавшуюся с экс-супругом Филиппом Киркоровым, за то, что она решилась на повторный обряд. Критикам Алла Борисовна ответила в одном из выпусков передачи «Ты не поверишь»: «Я сделала это ради детей, ради мужа, который венчался в первый раз. А вообще, браки совершаются на небесах!». Наталья Подольская и Владимир Пресняков

Наталья Подольская и Владимир Пресняков сначала в шутку поженились в Лас-Вегасе, а на настоящую свадьбу решились спустя пять лет совместной жизни. На венчание в один из столичных храмов супруги пригласили только родственников и самых близких друзей. Мария Кожевникова и Евгений Васильев

Актриса Мария Кожевникова и бизнесмен Евгений Васильев тайно обвенчались на Лазурном Берегу, в главной достопримечательности Ниццы — Свято-Николаевском соборе. Мария захотела венчаться именно в этом, связанном с царской семьей Романовых, соборе после того, как узнала его историю во время подготовки к съемкам фильма «Батальон смерти», в котором сыграла одну из главных ролей. Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Инициатором венчания в этой паре стал Петр Чернышев. Фигурист не только сделал предложение руки и сердца аткрисе Анастасии Заворотнюк, но и повел ее к алтарю. Чернышев заявил, что считает обряд венчания стержнем семейных отношений и основой семейного благополучия. Екатерина и Александр Стриженовы

Екатерина и Александр Стриженовы познакомились еще школьниками и вместе вот уже более тридцати лет, как только романтично настроенным влюбленным исполнилось по восемнадцать лет, они зарегистрировали брак и обвенчались. Церемония, на которой Екатерина была в выпускном платье, прошла в Одинцовском храме Покрова Пресвятой Богородицы. В этом же храме недавно венчалась старшая дочь Стриженовых – Анастасия. Екатерина Вилкова и Илья Любимов

Илья Любимов и Екатерина Вилкова стали, пожалуй, первой и пока единственной парой в российском шоу-бизнесе, решившей отказаться от интимной близости до свадьбы, и со всей серьезностью подошли к обряду венчания. После тридцати лет актер пересмотрел свое отношение к сексу без обязательств, нашел духовного наставника в Псково-Печерском монастыре и начал просить у высших сил «женщину, которая любит церковь, а не рестораны». К моменту встречи с Катей он уже два года жил в воздержании и, по его словам, совершенно спокойно смотрел на женщин. Пожениться они захотели через месяц после знакомства, но духовник актера посоветовал влюбленным пройти испытание — отложить венчание на год. Когда Илья заявил Кате, что близость между ними в течение этого времени невозможна, она безропотно согласилась. Любимов считает, что «близость стала венцом пути длиною в год», который они прошли вместе, и помогла им стать одним целым. Надежда Борисова и Алексей Кравченко

Актер Алексей Кравченко и звезда сериала «Измены» Надежда Борисова пережили разочарование в своих первых браках и теперь не придают большого значения штумпу в паспорте, а вот к венчанию относятся серьезно. Обвенчаться актеры решили после восьми лет гражданского брака. Регина Бурд и Сергей Жуков

Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков и его супруга, экс-солистка группы «Сливки» Регина Бурд обвенчались после десяти лет брака. В храме «Большое Вознесение» у Никитских ворот присутствовали только самые близкие родственники пары, в том числе их дети Энджел, Ника и Мирон. Марина Александрова и Андрей Болтенко

Актриса Марина Александрова и главный режиссер Первого канала Андрей Болтенко тайно обвенчались в одной из небольших церквей Санкт-Петербурга спустя полгода после рождения сына Андрея. Подробностями свадьбы и венчания скрытные супруги с поклонниками не поделились. Антон и Виктория Макарские

Когда Виктория Макарская начала встречаться с будущим супругом, о нем еще почти никто не знал, а она уже была довольно известной певицей. По ее словам, многие уверяли, что Антон ей не пара и вообще не стоит тратить на него свое драгоценное время. Влюбленные решили доказать всем серьезность своих намерений и показать, что они действительно хотят всю жизнь быть вместе — пришли к своему батюшке в храм Успения Пресвятой Богородицы в Путинках и обвенчались. Людмила Поргина и Николай Караченцов

Людмила Поргина и Николай Караченцов обвенчались спустя тридцать лет после свадьбы и через год после аварии, в которой актер едва выжил. «Он сам стал просить, чтобы мы обвенчались. Он сказал: "Это самое главное событие в нашей жизни должно быть, чтоб я перед Богом назвал тебя своей женой"», — рассказала Людмила Андреевна в одном из интервью. Алена Ахмадуллина и Сергей Макаров

В начале 2017 года дизайнер Алена Ахмадулина обвенчалась с бизнесменом Сергеем Макаровым. Церемонию очень эмоционально описала подруга невесты Светлана Бондарчук: «О Боже, как это было прекрасно! Два часа мурашек по коже и чувство невероятного счастья за своих друзей. Какая наша невеста была красивая, какое платье! Это невозможно передать словами, просто царевна Аленушка из самой красивой сказки на свете!». Лена Катина и Сашо Кузманович

Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина и словенский певец Сашо Кузманович долго проверяли чувства друг к другу и официально вступили в брак только спустя 10 лет после знакомства. Влюбленные устроили две свадебные церемонии — поженились в Словении и обвенчались в Москве. Церемония прошла в храме Святого Праведного Иоанна Русского в Кунцево, настоятель которого является духовным наставником певицы. Анастасия Винокур и Григорий Матвеевичев