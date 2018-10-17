Сергей Светлаков признался, что стал многодетным отцом

О прибавлении в семье Сергей решился рассказать журналистам только на днях, в преддверии премьеры шоу «Слава богу, ты пришел» на СТС. В прошлом году в жизни Светлакова случились важные перемены и в карьере: он покинул родной телеканал ТНТ. Перерыв в работе совпал с декретным отпуском Антонины, поэтому первые месяцы после рождения Максима Сергей провел с семьей за границей. «Мы жили несколько месяцев в Таиланде, затем в Испании, потом в Юрмале и только недавно перебрались в Москву, где теперь осядем надолго», — рассказал он.

У пары есть старший сын — Иван, которому этим летом исполнилось пять лет. Кроме этого, Сергей воспитывает 9-летнюю Анастасию, дочку от первого брака. Старший сын Светлакова, кстати, очень обрадовался рождению брата. «Они очень любят друг друга, даже оттаскивать приходится. И нужен глаз да глаз, чтобы не навредили друг другу от избытка чувств», — поделился Сергей с «Антенной-Телесемь».

Фото и видео: Instagram