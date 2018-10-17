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Сергей Светлаков признался, что стал многодетным отцом

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей Светлаков

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40-летний Сергей Светлаков еще год назад тайно стал отцом в третий раз.

Телеведущий, актер и шоумен Сергей Светлаков обычно тщательно скрывает свою семейную жизнь и редко делится с поклонниками снимками с женой и детьми. Но на днях артист решил поделиться новостью, которой, оказывается, уже почти полтора года — в июле 2017-го Антонина Чеботарева родила мужу второго сына и его третьего ребенка. Малыша назвали Максимом.

О прибавлении в семье Сергей решился рассказать журналистам только на днях, в преддверии премьеры шоу «Слава богу, ты пришел» на СТС. В прошлом году в жизни Светлакова случились важные перемены и в карьере: он покинул родной телеканал ТНТ. Перерыв в работе совпал с декретным отпуском Антонины, поэтому первые месяцы после рождения Максима Сергей провел с семьей за границей. «Мы жили несколько месяцев в Таиланде, затем в Испании, потом в Юрмале и только недавно перебрались в Москву, где теперь осядем надолго», — рассказал он.

У пары есть старший сын — Иван, которому этим летом исполнилось пять лет. Кроме этого, Сергей воспитывает 9-летнюю Анастасию, дочку от первого брака. Старший сын Светлакова, кстати, очень обрадовался рождению брата. «Они очень любят друг друга, даже оттаскивать приходится. И нужен глаз да глаз, чтобы не навредили друг другу от избытка чувств», — поделился Сергей с «Антенной-Телесемь».

Фото и видео: Instagram

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