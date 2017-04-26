Сосо Павлиашвили и Ирина Патлах

История романтических отношений Ирины Патлах и Сосо Павлиашвили началась более 20 лет назад. Драматическая студия, в которой занималась шестнадцатилетняя школьница Ирина, находилась рядом с музыкальной студией Павлиашвили. Девушка попросила у известного артиста автограф и, по словам самого певца, покорила его с первого взгляда. У пары подрастают дочери Елизавета и Сандра. В 2014 году певец сделал гражданской супруге предложение, однако пока они так и не поженились.

Энн Хэтэуэй и Адам Шульман

Малоизвестный актер был поклонником не только творчества Энн Хэтэуэй, но и самой актрисы, расположения которой ему в итоге удалось добиться. Влюбленные поженились в 2012 году, а в марте прошлого года у пары родился сын Джонатан. Недавно Энн призналась, что только после знакомства с Адамом избавилась от комплексов, расслабилась и почувствовала себя уверенной в себе, счастливой женщиной.

Вадим Казаченко и Ольга Мартынова

Звезда 90-х Вадим Казаченко недавно женился на своей поклоннице Ольге Мартыновой, которая в марте родила ему сына. Семейная жизнь, по словам артиста, как-то с самого начала не задалась. Возможно, потому что в этих отношениях исполнитель хита «Больно мне, больно» пытался утопить свою печаль во время разрыва со своим директором Ириной Аманти. Теперь певец пытается развестись с супругой и жениться на давней возлюбленной.

Владимир Левкин и Марина Ичетовкина

Владимир Левкин познакомился со своей нынешней супругой на встрече фанатов группы «На-На». Марина больше пятнадцати лет тайно вздыхала по артисту, а к моменту встречи с кумиром стала успешной девушкой и собиралась замуж за другого мужчину. Роковое знакомство с певцом все изменило: в 2012 году Ичетовкина вышла замуж за Левкина, а в сентябре дочери супругов Нике исполнится пять лет.

Риз Уизерспун и Джим Тот

Руководитель актерского агентства Джим Тот просматривает тысячи профилей актеров, но только Риз Уизерспун удалось не просто получить очередную роль, но и лишить Джима покоя и сна. Они познакомились на вечеринке общих друзей, после которой Тот упорно начал доказывать голливудской звезде серьезность своих намерений. Спустя год они поженились, а еще через несколько месяцев Уизерспун родила сына Теннесси.

Олег Яковлев и Александра Куцевол

Бывший солист группы «Иванушки Int.» Олег Яковлев в 43 года распрощался со статусом холостяка и женился на своей давней фанатке, журналистке Александре Куцевол. До свадьбы Олег и Саша были знакомы более десяти лет. Все это время девушка являлась преданной фанаткой «Иванушек International», а ее кумиром был Олег Яковлев. Александра даже специально переехала в Москву из Нефтеюганска и стала тележурналисткой, чтобы познакомиться со своим кумиром. В итоге Куцевол стала не только супругой певца, но и его менеджером.

Ферги и Джош Дюамель

Джош Дюамель в одном из интервью заявил, что считает солистку группы The Black Eyed Peas очень сексуальной. Более того, актер признался, что видит Ферги во сне и мечтает с ней познакомиться. Во время съемок в сериале «Лас-Вегас» Дюамель настоял на том, чтобы принять участие в проекте позвали ребят из The Black Eyed Peas. Так он наконец смог познакомиться с Ферги, на которой в итоге женился в 2009 году. Спустя четыре года у пары родился долгожданный сын Эксл.

Алексей и Розалия Кабановы

Выпускник шоу талантов «Фабрика звезд» и солист группы «Корни» сдался перед напором настойчивой поклонницы Розалии Коноян. Девушка написала певцу сообщение в одной из социальных сетей, на которое он решил не отвечать. Роза предложила пообщаться по «Скайпу», а затем и встретиться. Молодые люди поженились спустя несколько месяцев, а сейчас воспитывают дочь Алису.

Кэти Холмс и Том Круз

Будучи школьницей, Кэти Холмс повесила в своей комнате фото Тома Круза на стену и заявила, что выйдет замуж за актера, когда вырастет. Ровно за месяц до 28-летия Холмс официально стала женой Круза. Спустя шесть лет супруги развелись, дочь Сури, согласно решению суда, осталась жить с мамой.

Джессика Альба и Кэш Уоррен

Как познакомиться со своим кумиром? Устроиться на работу, где можно с ним или с ней встречаться. Именно так поступил Кэш Уоррен. Парень устроился помощником продюсера на съемочную площадку «Фантастической четверки», где снималась Джессика, и между дублями старательно оказывал знаки внимания. Вскоре они начали встречаться, спустя три года поженились, а затем Альба родила дочь Онор. Младшей дочери супругов в августе исполнится шесть лет.

Джон Траволта и Келли Престон

Келли Престон было 16 лет, когда она увидела в кинотеатре постер с изображением Джона Траволты. «Я просто подумала, что этот мужчина будет моим мужем, вот и все», — рассказала она в одном из интервью. Прямо как Кэти Холмс. Джон и Келли женаты более 25 лет.

Николас Кейдж и Элис Ким

Лауреат премий «Оскар» и «Золотого глобуса» познакомился с будущей супругой в ресторане. Официантка Элис Ким, должно быть, потом долго благодарила судьбу за то, что именно в ее смену поужинать зашел Кейдж. Девушка подошла к актеру за автографом и получила приглашение на свидание. В прошлом году они развелись после десяти лет брака и в суде оформили совместную опеку над одиннадцатилетним сыном Кал-Элом.

Фото: Global Look Press, Instagram