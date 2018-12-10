«Я как мама еще не почувствовала, что пришло время»: Мария Кожевникова объяснила, почему скрывает лицо младшего сына

До того, как младшему сыну актрисы Марии Кожевниковой и бизнесмена Евгения Васильева, Васе, не исполнился год, молодая мама не только не показывала фото ребенка, но и держала в секрете его имя. Этим летом Мария призналась, как они с мужем назвали малыша, однако продолжила скрывать его лицо, публикуя лишь фото Васи со спины.

«Мне прислали пару комментариев с сайтов, почему я не взяла Васю на елку, ведь другие пришли еще с более маленькими детьми. Все очень просто. Мне без разница кто, куда и во сколько берет своих малышей, я ни с кем не соревнуюсь:) Я просто, как мама еще не почувствовала, что пришло время! Как только это ощущение появится я обязательно всех познакомлю с замечательным мальчиком Василием Васильевым)», — высказалась на днях Кожевникова, выложив еще один милый снимок с сыном (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).