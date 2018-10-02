56-летняя Алена Свиридова вышла замуж за Давида Варданяна?

О тайной свадьбе Алены Свиридовой и ее возлюбленного Давида Варданяна, который моложе избранницы на 14 лет, впервые заговорили весной 2015 года. Тогда, во время съемок программы Первого канала «Идеальный ремонт» кто-то проговорился, что пара уже год живет в браке. Однако ни сама певица, ни ее «супруг» не стали комментировать эту информацию.
Сегодня в блоге звезды появилась фотография пары на фоне похожего на старую церковь здания. «И жили они долго и счастливо:)», — написала она, убрав возможность оставлять коментарии.
Незадолго до этого артистка опубликовала фото с друзьями:
Алена дважды была замужем официально, за ее плечами также один гражданский брак. У певицы есть сын Василий от первого мужа Сергея, в коротком браке с американским дипломатом Генри Пикоком детей не случилось, также у звезды есть сын Гриша от молодого манекенщика Дмитрия Мирошниченко. Имея этот опыт, певица неоднократно заявляла, что снова заключать брак ни с кем не планирует, опровергая слухи о тайных замужествах.
Как вы считаете, могла она изменить свое мнение?
Фото: instagram