56-летняя Алена Свиридова вышла замуж за Давида Варданяна?

О тайной свадьбе Алены Свиридовой и ее возлюбленного Давида Варданяна, который моложе избранницы на 14 лет, впервые заговорили весной 2015 года. Тогда, во время съемок программы Первого канала «Идеальный ремонт» кто-то проговорился, что пара уже год живет в браке. Однако ни сама певица, ни ее «супруг» не стали комментировать эту информацию.

Сегодня в блоге звезды появилась фотография пары на фоне похожего на старую церковь здания. «И жили они долго и счастливо:)», — написала она, убрав возможность оставлять коментарии.