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56-летняя Алена Свиридова вышла замуж за Давида Варданяна?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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СМИ снова сообщили о тайной свадьбе Алены Свиридовой.

О тайной свадьбе Алены Свиридовой и ее возлюбленного Давида Варданяна, который моложе избранницы на 14 лет, впервые заговорили весной 2015 года. Тогда, во время съемок программы Первого канала «Идеальный ремонт» кто-то проговорился, что пара уже год живет в браке. Однако ни сама певица, ни ее «супруг» не стали комментировать эту информацию.

Сегодня в блоге звезды появилась фотография пары на фоне похожего на старую церковь здания. «И жили они долго и счастливо:)», — написала она, убрав возможность оставлять коментарии.

Незадолго до этого артистка опубликовала фото с друзьями:

Алена дважды была замужем официально, за ее плечами также один гражданский брак. У певицы есть сын Василий от первого мужа Сергея, в коротком браке с американским дипломатом Генри Пикоком детей не случилось, также у звезды есть сын Гриша от молодого манекенщика Дмитрия Мирошниченко. Имея этот опыт, певица неоднократно заявляла, что снова заключать брак ни с кем не планирует, опровергая слухи о тайных замужествах.

Как вы считаете, могла она изменить свое мнение?

Фото: instagram

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