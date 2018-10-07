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32-летняя Катерина Шпица выходит замуж за своего фитнес-тренера

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Руслан Панов и Катерина Шпица

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35-летний Руслан Панов сделал возлюбленной предложение руки и сердца прямо на сцене театра, в премьерном спектакле которого она играет.

Несколько лет назад Катерина Шпица, придя на занятия в один из московских фитнес-клубов, обрела не только прекрасную фигуру, но и... новую любовь. Ее избранником стал тренер и директор всего клуба Руслан Панов. Впрочем, актриса скрывает личную жизнь, показывая поклонникам лишь фото со съемок, а также снимки с 6-летним сыном Германом от первого брака с каскадером Константином Адаевым.

А на днях в Сети появилось видео, на котором видно, что Руслан сделал Катерине предложение руки и сердца, выйдя на сцену сразу после спектакля «Ромео и Джульетта» в театре имени Булгакова. Заветное «Да!» избраннику Катерина ответила в тот момент, когда стихли аплодисменты.

О Панове известно немногое — мужчина родился и вырос в поселке Нюрба, Республика Саха. Получил сразу два высших образования — по специальности он преподаватель английского языка в начальных классах, а также окончил Российскую международную академию туризма.

Фото и видео: Instagram

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