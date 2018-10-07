32-летняя Катерина Шпица выходит замуж за своего фитнес-тренера

Несколько лет назад Катерина Шпица, придя на занятия в один из московских фитнес-клубов, обрела не только прекрасную фигуру, но и... новую любовь. Ее избранником стал тренер и директор всего клуба Руслан Панов. Впрочем, актриса скрывает личную жизнь, показывая поклонникам лишь фото со съемок, а также снимки с 6-летним сыном Германом от первого брака с каскадером Константином Адаевым.
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Екатерина @katerinashpitsa Шпица, неостывшая ещё Джульетта, на глазах у Ромео ... в общем, у меня сердце сейчас зайдётся от нежности ♥️ и да 😏 я умею выбирать премьеры 😁 Люблю всё, что создаёт Алдонин ♥️ @theatre_bulgakova @aldoninsergeytheatrecompany @filippblednyi #ромеоиджульетта
А на днях в Сети появилось видео, на котором видно, что Руслан сделал Катерине предложение руки и сердца, выйдя на сцену сразу после спектакля «Ромео и Джульетта» в театре имени Булгакова. Заветное «Да!» избраннику Катерина ответила в тот момент, когда стихли аплодисменты.
О Панове известно немногое — мужчина родился и вырос в поселке Нюрба, Республика Саха. Получил сразу два высших образования — по специальности он преподаватель английского языка в начальных классах, а также окончил Российскую международную академию туризма.
Фото и видео: Instagram