32-летняя Катерина Шпица выходит замуж за своего фитнес-тренера

Несколько лет назад Катерина Шпица, придя на занятия в один из московских фитнес-клубов, обрела не только прекрасную фигуру, но и... новую любовь. Ее избранником стал тренер и директор всего клуба Руслан Панов. Впрочем, актриса скрывает личную жизнь, показывая поклонникам лишь фото со съемок, а также снимки с 6-летним сыном Германом от первого брака с каскадером Константином Адаевым.