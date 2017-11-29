Многие из свадеб знаменитостей в уходящем годы были долгожданными не только для самих звезд, но и для их поклонников.

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз

Этой весной младшая сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон вышла замуж за шотландского финансиста Джеймса Мэттьюза. С самого раннего утра к церкви Святого Марка в Энглфилде, графство Беркшир, где состоялось венчание, съезжались гости церемонии. Одними из первых прибыли принц Уильям и принц Гарри. Герцогиня Кэтрин сопровождала на празднике детей. Юный принц Джордж был назначен пажем, а маленькая принцесса Шарлотта разбрасывала лепестки роз. Каким будет главное платье Миддлтон-младшей, до самого дня икс держалось в секрете. В итоге Филиппа выбрала подвенечный наряд из белого кружева с закрытым верхом и пышной юбкой с двухметровым шлейфом, созданный известным британским дизайнером Джайлзом Диконом. В качестве украшения Пиппа выбрала небольшие серьги и диадему. Завершала образ тонкая воздушная фата. В руках у невесты был небольшой букет из белых и персиковых цветов. Миранда Керр и Эван Шпигель

Австралийская супермодель Миранда Керр сказала «Да» своему возлюбленному, самому молодому миллиардеру в мире и создателю соцсети Snapchat Эвану Шпигелю, в мае. На свадьбе было менее 50 гостей. Свадебное платье Миранды Керр было создано главным модельером дома Dior Марией Грацией Кьюри. Дизайнер прокомментировала выбор невесты: «Миранда хотела платье словно из сказки. Я постаралась сделать одновременно простое и волшебное платье». Никита Пресняков и Алена Краснова

Никита Пресняков и Алена Краснова стали законными мужем и женой 27 июля. Дату ребята выбрали красивую — 27.07.2017. Влюбленные расписались во Дворце бракосочетания в Барвихе, а торжественную часть с амбициозным названием ANrealwedding устроили в резиденции Zhavoronki Event Hall. Поздравить молодоженов пришли более двухсот человек, среди которых были родные и близкие пары, а также звезды отечественного шоу-бизнеса. Особого внимания заслуживает танец новобрачных. Никита и Алена хотели устроить что-то необычное, и у них получилось — новобрачные кружились под потолком как настоящие акробаты. Александр Овечкин и Анастасия Шубская

Самой шикарной свадьбой года может вполне стать торжество в честь бракосочетания хоккеиста Александра Овечкина и дочери актрисы Веры Глаголевой Анастасии Шубской. Свадьбу сыграли в День семьи, любви и верности. Жених и невеста утопали в сотнях нежно-розовых, белых и кремовых цветов специально украшенного по такому случаю банкетного зала «Барвиха Luxury Village» и в объятиях многочисленных звездных гостей. Поздравление от президента Владимира Путина зачитал Николай Басков, взявший на себя обязанности ведущего торжества. За организацию праздника отвечали лучшие мастера своего дела и свадебные распорядители столицы. Невеста выбрала белое платье с пышной юбкой, украшенное тончайшим кружевом. Над нарядом трудилась дизайнерская студия Светланы Лялиной. Лионель Месси и Антонелла Рокуццо

260 гостей, 200 агентов безопасности и 150 аккредитованных журналистов — в Аргентине церемонию бракосочетания одного из лучших футболистов мира Лионеля Месси и его подруги детства Антонеллы Рокуццо назвали «свадьбой века». Торжество устроили в отеле City Center Rosario в Аргентине. В числе гостей были певица Шакира с супругом, защитником «Барселоны» Жераром Пике, коллеги Месси по сборной Аргентины Серхио Агуэро, Эсекиэль Лавесси и Анхель Ди Мария. Свадебное платье для Антонеллы Рокуццо создали дизайнеры испанского бренда Rosa Clara. Эксклюзивный наряд был доставлен из Барселоны в Росарио в сопровождении двух охранников. Украшенное вышивкой платье в пол с полупрозрачным расшитым шлейфом эффектно подчеркуло фигуру невесты звезды мирового футбола. Виктория Сваровски и Вернер Мюрц

Свадьба наследницы империи Swarovski Виктории и бизнесмена Вернера Мюрца была по-настоящему роскошной. Чего стоит одно только платье за миллион долларов с восьмиметровым шлейфом, которое было украшено 500 тысячами кристаллов и весило порядка 46 килограммов. Дизайнером этого чудо-творения стал Майкл Синко, создававший наряды для Бейонсе, Дженнифер Лопес, Рианны и Леди Гаги. В итальянский город Триесте жених и невеста пригласили 250 человек. Неофициальные гуляния длились три дня. За музыкальное сопровождение отвечала сама Виктория, которая в 17 лет заключила контракт с компанией Sony и стала известной в Австрии певицей. Стефано Тиоццо и Сати Казанова

Сати Казанову столько раз «выдавали» замуж, что сообщения об очередной «свадьбе» многие не восприняли всерьез. К тому же сама певица не комментировала слухи о своем бракосочетании. Раскололась Сати, когда в Сети, а затем и в СМИ появились видеоролики и фотографии с торжества. Самая настоящая свадьба состоялась на Кавказе. Избранником Казановой стал итальянский фотограф Стефано Тиоццо. Жених и невеста были облачены в кабардинские национальные наряды, а на торжестве присутствовали только самые близкие друзья и родственники пары. Позднее Сати призналась, что они расписались в одном из загсов Москвы, а после кавказской свадьбы устроили праздник на родине Стефано в Италии. Торнике Церцвадзе и Сарина Турецкая