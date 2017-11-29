Самые яркие, романтичные и роскошные свадьбы 2017 года
Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз
Этой весной младшая сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон вышла замуж за шотландского финансиста Джеймса Мэттьюза. С самого раннего утра к церкви Святого Марка в Энглфилде, графство Беркшир, где состоялось венчание, съезжались гости церемонии. Одними из первых прибыли принц Уильям и принц Гарри. Герцогиня Кэтрин сопровождала на празднике детей. Юный принц Джордж был назначен пажем, а маленькая принцесса Шарлотта разбрасывала лепестки роз.
Каким будет главное платье Миддлтон-младшей, до самого дня икс держалось в секрете. В итоге Филиппа выбрала подвенечный наряд из белого кружева с закрытым верхом и пышной юбкой с двухметровым шлейфом, созданный известным британским дизайнером Джайлзом Диконом. В качестве украшения Пиппа выбрала небольшие серьги и диадему. Завершала образ тонкая воздушная фата. В руках у невесты был небольшой букет из белых и персиковых цветов.
Миранда Керр и Эван Шпигель
Австралийская супермодель Миранда Керр сказала «Да» своему возлюбленному, самому молодому миллиардеру в мире и создателю соцсети Snapchat Эвану Шпигелю, в мае. На свадьбе было менее 50 гостей. Свадебное платье Миранды Керр было создано главным модельером дома Dior Марией Грацией Кьюри. Дизайнер прокомментировала выбор невесты: «Миранда хотела платье словно из сказки. Я постаралась сделать одновременно простое и волшебное платье».
Никита Пресняков и Алена Краснова
Никита Пресняков и Алена Краснова стали законными мужем и женой 27 июля. Дату ребята выбрали красивую — 27.07.2017. Влюбленные расписались во Дворце бракосочетания в Барвихе, а торжественную часть с амбициозным названием ANrealwedding устроили в резиденции Zhavoronki Event Hall. Поздравить молодоженов пришли более двухсот человек, среди которых были родные и близкие пары, а также звезды отечественного шоу-бизнеса. Особого внимания заслуживает танец новобрачных. Никита и Алена хотели устроить что-то необычное, и у них получилось — новобрачные кружились под потолком как настоящие акробаты.
Александр Овечкин и Анастасия Шубская
Самой шикарной свадьбой года может вполне стать торжество в честь бракосочетания хоккеиста Александра Овечкина и дочери актрисы Веры Глаголевой Анастасии Шубской. Свадьбу сыграли в День семьи, любви и верности. Жених и невеста утопали в сотнях нежно-розовых, белых и кремовых цветов специально украшенного по такому случаю банкетного зала «Барвиха Luxury Village» и в объятиях многочисленных звездных гостей. Поздравление от президента Владимира Путина зачитал Николай Басков, взявший на себя обязанности ведущего торжества. За организацию праздника отвечали лучшие мастера своего дела и свадебные распорядители столицы. Невеста выбрала белое платье с пышной юбкой, украшенное тончайшим кружевом. Над нарядом трудилась дизайнерская студия Светланы Лялиной.
Лионель Месси и Антонелла Рокуццо
260 гостей, 200 агентов безопасности и 150 аккредитованных журналистов — в Аргентине церемонию бракосочетания одного из лучших футболистов мира Лионеля Месси и его подруги детства Антонеллы Рокуццо назвали «свадьбой века». Торжество устроили в отеле City Center Rosario в Аргентине. В числе гостей были певица Шакира с супругом, защитником «Барселоны» Жераром Пике, коллеги Месси по сборной Аргентины Серхио Агуэро, Эсекиэль Лавесси и Анхель Ди Мария.
Свадебное платье для Антонеллы Рокуццо создали дизайнеры испанского бренда Rosa Clara. Эксклюзивный наряд был доставлен из Барселоны в Росарио в сопровождении двух охранников. Украшенное вышивкой платье в пол с полупрозрачным расшитым шлейфом эффектно подчеркуло фигуру невесты звезды мирового футбола.
Виктория Сваровски и Вернер Мюрц
Свадьба наследницы империи Swarovski Виктории и бизнесмена Вернера Мюрца была по-настоящему роскошной. Чего стоит одно только платье за миллион долларов с восьмиметровым шлейфом, которое было украшено 500 тысячами кристаллов и весило порядка 46 килограммов. Дизайнером этого чудо-творения стал Майкл Синко, создававший наряды для Бейонсе, Дженнифер Лопес, Рианны и Леди Гаги. В итальянский город Триесте жених и невеста пригласили 250 человек. Неофициальные гуляния длились три дня. За музыкальное сопровождение отвечала сама Виктория, которая в 17 лет заключила контракт с компанией Sony и стала известной в Австрии певицей.
Стефано Тиоццо и Сати Казанова
Сати Казанову столько раз «выдавали» замуж, что сообщения об очередной «свадьбе» многие не восприняли всерьез. К тому же сама певица не комментировала слухи о своем бракосочетании. Раскололась Сати, когда в Сети, а затем и в СМИ появились видеоролики и фотографии с торжества. Самая настоящая свадьба состоялась на Кавказе. Избранником Казановой стал итальянский фотограф Стефано Тиоццо. Жених и невеста были облачены в кабардинские национальные наряды, а на торжестве присутствовали только самые близкие друзья и родственники пары. Позднее Сати призналась, что они расписались в одном из загсов Москвы, а после кавказской свадьбы устроили праздник на родине Стефано в Италии.
Торнике Церцвадзе и Сарина Турецкая
В конце лета в столице состоялась свадьба наследника грузинской ресторанной империи GG Group Торнике Церцвадзе и дочери основателя «Хора Турецкого» Сарины Турецкой. Местом проведения торжества был выбран Radisson Royal Hotel, куда были приглашены 800 гостей. Дизайнером шикарного свадебного платья стал Валентин Юдашкин. Многометровый шлейф, сияние кристаллов, тонкое кружево идеально подчеркнули нежность и хрупкость невесты.
Вторую свадьбу устроили в Грузии, в городе Мцхета, на родине жениха. В один из лучших ресторанов Мцхеты было приглашено порядка 750 гостей, которых угощали традиционными грузинскими блюдами и домашним вином.
Фото: eastnews, getty, globallookpress. instagram