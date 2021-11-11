Коллекционеры девичьих сердец: Ди Каприо, Тимберлейк и другие любвеобильные знаменитости
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Фото: East News
Леонардо Ди Каприо
Звезда «Титаника», «Выжившего» и десятков других успешных блокбастеров Лео Ди Каприо — один из самых известных ловеласов Голливуда. Всем известна страсть актера к девушкам с модельной внешностью. У Ди Каприо были романтические отношения с Жизель Бюндхен, Хеленой Кристенсен, Бар Рафаэли, Блейк Лайвли, Тони Гаррн, Ниной Агдал и многими другими красотками.
В последние несколько лет актер состоит в отношениях с моделью из Аргентины Камиллой Морроне (ее отчимом является Аль Пачино). И если раньше Леонардо Ди Каприо часто появлялся на светских тусовках со своими пассиями, то теперь охраняет свой роман от посторонних глаз. Может быть, на этот раз все настолько серьезно, что 46-летний заядлый холостяк все же отправится к алтарю?
Кларк Гейбл
Легенда «золотого века» Голливуда Кларк Гейбл был женат 5 раз. Первой супругой актера стала его же менеджер Жозефина Диллон, причем с ней он познакомился с легкой руки своей на тот момент еще невесты Франц Дофлер.
Фото: MGM/ Global Look press
Второй женой Гейбла была девушка из высшего общества Мария Франклин Прентисс Лукас Лэнгхэм. С ней он развелся в марте 1939 года, а всего через 13 дней женился на актрисе Кэрол Ломбард. На церемонию бракосочетания влюбленные сбежали во время перерыва Кларка на съемках «Унесенных ветром».
Через несколько лет после гибели супруги в автокатастрофе Кларк Гейбл вновь женился, и опять на актрисе — Сильвии Эшли.
Последней супругой актера стала актриса Кей Спрекелс. Она родила Кларку единственного сына Джона, но малыш никогда не видел отца, так как появился на свет через четыре месяца после его смерти.
Помимо официальных браков у Гейбла было несчетное количество романов. Перед ним не устояли: Джоан Кроуфорд, Мэрион Дэвис, Лоретта Янг (родила от него дочь), Лана Тернер и Нэнси Дэвис (позже вышла замуж за Рональда Рейгана).
Появление на свет внебрачной дочери Кларка Гейбла Джуди долгие годы было окутано тайной. Лоретта Янг ото всех скрывала и беременность, и рождение девочки. Даже почти два года спустя она заявляла, что ребенка удочерила. Но со взрослением Джуди все очевиднее становилось ее внешнее сходство с отцом.
И лишь годы спустя в одной из биографий Гейбла появилась информация, что дочь он зачал, когда на свидании изнасиловал Янг. Поэтому все так долго уходили от разговоров на эту тему.
Джастин Тимберлейк
Первой известной избранницей Джастина была Бритни Спирс. Их роман длился пять лет. О расставании пара объявила в 2002 году.
Фото: www.instagram.com/jessicabiel
Через год у Джастина начался роман с Кэмерон Диаз. «Если ты видишь, что это твоя женщина, хватай ее и тащи в свою хижину», — так описывал он свои отношения с актрисой. Но и этот союз завершился через несколько лет.
Также под очарование Тимберлейка попали Эшли Олсен, Оливия Уайлд, Алисса Милано, Скарлетт Йоханссон.
Сейчас певец и актер счастлив в браке с Джессикой Бил. Пара растит двоих сыновей. Отношения между влюбленными не всегда были гладкими, они даже расставались, но потом вновь воссоединились.
Сильвестр Сталлоне
Знаменитый Рокки женился трижды. Первая супруга Саша Зак родила актеру двоих сыновей — Сейджа и страдающего аутизмом Серджо.
Фото: East News
Второй брак Сталлоне с моделью и актрисой Бриджит Нильсен не продержался и года. Страсть между ними вспыхнула на съемках боевика «Кобра», но быстро угасла.
24 года Сильвестр Сталлоне счастлив в браке с бывшей моделью Дженнифер Флавин, которая намного моложе него. В семье родились три дочери: София, Систин и Скарлет.
Но до того как стать примерным семьянином, Сталлоне покутил на славу. Его любовницами были: первая в мире супермодель Дженис Дикинсон, порноактриса Энджи Эверхарт, звезда сериала «Детективное агентство "Лунный свет"» Сибилл Шеперд и многие другие известные женщины.
Шон Пенн
Женами звезды «Таинственной реки» Шона Пенна были Мадонна, Робин Райт и Лейла Джордж (с последней он расстался всего через год после свадьбы).
Фото: Aaron Lynett/ Global Look press
Хватало у актера и романов, но он старается лишний раз не «светить» своих избранниц. Но известно, что в романтический список Шона Пенна попали: Калу Риверо, Джуэл Килчер, Петра Немкова, Скарлетт Йоханссон, Натали Портман и даже Шарлиз Терон.
Брэдли Купер
Актер был женат лишь однажды, и то всего полгода. После развода Купер заявлял, что не сошелся характером с Дженнифер Эспозито, а она радовалась, что избавилась от тирана.
Фото: AdMedia/ Global Look press
У Брэдли было несколько десятков романов, но все они не выдержали испытание временем. Он встречался с Зои Салданой, Дженифер Лопез, Кэмерон Диаз, Дженнифер Энистон, Рене Зельвегер.
У актера есть маленькая дочь Лея, которую ему родила модель Ирина Шейк. Влюбленные были вместе 4 года. После расставания с Брэдли Купером Ирина рассказывала, что не была против брака, но не позвали.
Вуди Аллен
Личная жизнь обладателя четырех «Оскаров» настолько насыщенна и запутанна, что с первого раза трудно разобрать, кто был Вуди Аллену женой, кто любовницей и кто сколько детей родил.
Фото: East News
В первый раз он женился на музыканте Харлин Розен. Через пять лет они развелись, но долгое время не могли окончательно порвать друг с другом. Дело в том, что продолжительное время Аллен позволял себе на выступлениях шутить над бывшей женой, порой весьма едко. И Харлин судилась с режиссером после каждой подобной выходки.
Второй брак с актрисой Луизой Лассер длился три года. За это время Вуди Аллен успел снять жену в четырех фильмах. После развода с ней режиссер не женился несколько десятилетий, но романы крутил направо и налево.
Отношения с Дайан Китон были недолгими, но плодотворными для обеих сторон. Она сыграла в нескольких фильмах любимого, а он, вдохновившись своей музой, сделал значительный рывок в творчестве.
12 лет Вуди Аллен состоял в отношениях с актрисой Мией Фэрроу, снявшейся в 13 его проектах. Миа родила сожителю сына Ронана, также пара усыновила двоих мальчиков. Фактический брак Фэрроу и Аллена рухнул, когда Миа узнала, что ее мужчина неровно дышит к ее приемной дочери, 22-летней Сун-и Превен, которую актриса взяла в семью в прошлых отношениях.
Разразился громкий скандал: и приемные дети, и родной сын отказались видеться с отцом. Фэрроу обвинила Аллена в растлении малолетних, но доказательств у нее не было. Дело закрыли.
В 1997 году Сун-и Превен вышла замуж за Вуди Аллена. Позже они удочерили двух девочек.
Хью Хефнер
Основатель журнала Playboy купался в женском внимании вплоть до последних дней жизни.
Фото: East News
В первый брак Хью Хефнер вступил в 1949 году. Милдред Вилльямс родила дочь Кристи и сына Дэвида. Через 10 лет брак распался, и три десятилетия Хефнер был холостяком, но не отказывал себе в плотских утехах.
У него были постоянные отношения со многими девушками, большинство из которых снимались для журнала или мечтали попасть на его страницы.
В 1989 году Хефнер пошел к алтарю с моделью Кимберли Конрад, с которой прожил тоже 10 лет. Она родила сына Купера. После развода с ней магнат поселил в своем особняке семь девушек в возрасте 18-28 лет, они и скрашивали его одиночество.
Последней женой Хефнера стала модель Playboy Кристал Харрис. Свадьба состоялась в 2012 году после того, как влюбленные расстались на время, а потом вновь стали жить вместе.
Джек Николсон
Известный голливудский сердцеед Джек Николсон был женат всего раз. Но у него есть пятеро детей от четырех женщин.
Фото: East News
Единственная супруга актера Сандра Найт родила дочь Дженнифер. Актриса Сьюзан Анспач стала матерью сына Калеба, датская модель Винни Холлман родила дочь Хани, а от Ребекки Бруссард у Николсона есть дочь Лорейн и сын Реймонд.
Актриса Сьюзан Анспач утверждала, что родила сына Калеба от Николсона. Он никогда эти заявления не комментировал.
У актера было множество романов, которые порой длились долгое время. 17 лет он жил в фактическом браке с Анжеликой Хьюстон. Причиной их разрыва стало известие о беременности Ребекки Бруссард.
В 2013 году Марк Элиот опубликовал биографию Джека Николсона, в которой рассказал, что у актера был роман с замужней Мерил Стрип.
Андрей Кончаловский
Известный российский режиссер пять раз вступал в брак. Его первой супругой стала балерина Ирина Кандат, второй — актриса Наталья Аринбасарова, родившая сына Егора.
Фото: Starface
Третья жена, французский востоковед Вивиан Годе, осчастливила Кончаловского дочерью Александрой. Четвертая супруга режиссера, телевизионный диктор Ирина Мартынова, родила Наталью и Елену.
С пятой женой, телеведущей и актрисой Юлией Высоцкой, Андрей Кончаловский живет в браке с 1998 года. У пары есть двое детей — Мария и Петр.
У режиссера также есть внебрачная дочь Дарья от актрисы Ирины Бразговки.
Фото: East News, Instagram, Getty Images, Scherl, Aaron Lynett, AdMedia, Alberto Terenghi/ Global Look press, Starface