Коллекционеры девичьих сердец: Ди Каприо, Тимберлейк и другие любвеобильные знаменитости

В первый раз он женился на музыканте Харлин Розен. Через пять лет они развелись, но долгое время не могли окончательно порвать друг с другом. Дело в том, что продолжительное время Аллен позволял себе на выступлениях шутить над бывшей женой, порой весьма едко. И Харлин судилась с режиссером после каждой подобной выходки.

Второй брак с актрисой Луизой Лассер длился три года. За это время Вуди Аллен успел снять жену в четырех фильмах. После развода с ней режиссер не женился несколько десятилетий, но романы крутил направо и налево.

Отношения с Дайан Китон были недолгими, но плодотворными для обеих сторон. Она сыграла в нескольких фильмах любимого, а он, вдохновившись своей музой, сделал значительный рывок в творчестве.

12 лет Вуди Аллен состоял в отношениях с актрисой Мией Фэрроу, снявшейся в 13 его проектах. Миа родила сожителю сына Ронана, также пара усыновила двоих мальчиков. Фактический брак Фэрроу и Аллена рухнул, когда Миа узнала, что ее мужчина неровно дышит к ее приемной дочери, 22-летней Сун-и Превен, которую актриса взяла в семью в прошлых отношениях.

Разразился громкий скандал: и приемные дети, и родной сын отказались видеться с отцом. Фэрроу обвинила Аллена в растлении малолетних, но доказательств у нее не было. Дело закрыли.

В 1997 году Сун-и Превен вышла замуж за Вуди Аллена. Позже они удочерили двух девочек.

Хью Хефнер

Основатель журнала Playboy купался в женском внимании вплоть до последних дней жизни.