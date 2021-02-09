Жизель Бюндхен завершает карьеру после 22 лет работы

Об этом сообщило издание Page Six. Сообщается, что отныне Жизель будет представлять себя самостоятельно. Некоторые обязанности также перейдут ее сестре-близнецу Патриции. У Жизель есть еще четыре старшие сестры — Ракель, Гразиела, Габриела и Рафаэла: они пошли по стопам Бюндхен и стали моделями, но ни одна из девушек не сделала успешную карьеру.

В агентстве IMG Models заявляют, что в индустрию вливается «новая кровь» — контракт с ним уже подписали поэтесса Аманда Горман, падчерица вице-президента США Элла Эмхофф и дочь баскетболиста Коби Брайанта Наталия. Поклонники, однако, уверены: в модельном бизнесе выбирают «политически корректных» вместо красивых, и пока что эта тенденция не оценивается положительно аудиторией.