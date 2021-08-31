Развестись невтерпеж: Бритни Спирс, Дрю Бэрримор и другие звезды с самыми короткими браками
Дрю Бэрримор и Джереми Томас
2 месяца
В жизни звезды фильмов «Инопланетянин», «Нецелованная», «Ангелы Чарли» все происходит рано и стремительно. Первый успех пришел к ней в детстве, встречаться с парнями она начала еще школьницей, а в первый раз замуж выскочила в совсем еще юном возрасте.
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Фото: Getty Images
В 19 лет актриса вышла замуж за Джереми Томаса, который был гораздо старше нее. К тому времени у Дрю было уже несколько громких романов и одна помолвка. Но первый брак Бэрримор дал трещину меньше, чем через два месяца. На развод подал муж.
Второй брак артистки с коллегой Томом Грином продержался 5 месяцев. Поженились они в июле 2001-го, а в декабре Том уже пожелал развестись.
В третий раз замуж Дрю Бэрримор отправилась за Уилла Копельмана — летом 2012-го они стали мужем и женой. У пары родились две дочки. И всего через четыре года и этот брак распался.
Бритни Спирс и Джейсон Александр
55 часов
Бритни Спирс уже несколько лет состоит в отношениях с молодым инструктором по фитнесу Сэмом Асгари. Но выйти за него замуж она не может — не позволяет опека.
У 39-летней принцессы поп-сцены за плечами два замужества, одно из которых длилось меньше трех суток. Первым супругом Бритни в январе 2004-го стал друг детства Джейсон Александр. Но всего через 55 часов брак был расторгнут.
Вскоре Спирс познакомилась с танцовщиком Кевином Федерлайном, а через три месяца вышла за него замуж. Одного за другим Бритни родила двоих сыновей. Через два года певица подала на развод, указав его причиной непримиримые разногласия.
Рене Зеллвегер и Кенни Чесни
128 дней
Фото: East News
Единственным на данный момент мужем обладательницы «Оскара» Рене Зеллвегер стал кантри-музыкант Кенни Чесни. Они поженились в мае 2005 года. Но долго находиться в новом статусе актрисе было не суждено. Через четыре месяца она подала на развод и потребовала аннуляции брака, заявив, что муж ее обманывает.
Брэдли Купер и Дженнифер Эспозито
6 месяцев
Фото: East News
Один из самых привлекательных актеров Голливуда и завидный холостяк Брэдли Купер однажды все же был женат. Правда, недолго. В конце 2006-го он пошел к алтарю с артисткой Дженнифер Эспозито, но уже в мае следующего года супруги приняли обоюдное желание развестись. Дженнифер радовалась, что избавилась от тирании мужа, а он говорил, что они попросту не сошлись характерами и расстались друзьями.
Ким Кардашьян и Крис Хамфрис
72 дня
Фото: East News
Нападающий баскетбольной команды «Нью-Джерси Нетс» Крис Хамфрис был вторым мужем Ким Кардашьян. Они познакомились осенью 2010-го, а в августе следующего года поженились, но уже через два месяца развелись. Многие посчитали такой стремительный брак пиар-ходом ради раскрутки реалити-шоу семейства Кардашьян. А кто-то назвал знакомство Ким с Канье Уэстом причиной столь быстрого расставания со спортсменом. В общем, отношения Кардашьян и Хамфриса длились всего год.
Марио Лопес и Эли Ландри
18 дней
Фото: East News
Марио Лопес и Эли Ландри встречались 6 лет, прежде чем стать мужем и женой. Свадьба состоялась в апреле 2004 года. И через несколько недель новоиспеченный муж отправился на вечеринку с друзьями, где не устоял перед соблазнами и изменил жене. «Преступника» застукали с поличным. Никакие объяснения Эли слушать не пожелала и подала на развод.
Кармен Электра и Деннис Родман
9 дней
Фото: East News
Знаменитый баскетболист Деннис Родман женился на модели и актрисе Кармен Электре в ноябре 1998 года. Церемония состоялась в Лас-Вегасе в весьма странное время — 7 утра. Но уже через 9 дней спортсмен потребовал аннулировать брак. Его представители отметили, что к алтарю он отправился в невменяемом состоянии. Через несколько месяцев документы о разводе оформили.
Элизабет Тейлор и Конрад Хилтон
205 дней
Фото: UPPA/ZUMA Press/Global Look Press
Королева Голливуда Элизабет Тейлор выходила замуж 8 раз. Первым избранников 18-летней красавицы стал наследник империи Хилтон Конрад (Ники) Хилтон. К моменту свадьбы в 1940 году она была уже известной артисткой, а он просто богатым парнем. Вскоре после женитьбы Элизабет поняла, что молодой муж любит выпить, а под действием алкогольных паров распускает руки. Мириться с таким положением дел она не согласилась и подала на развод.
Памела Андерсон и Кид Рок
122 дня
Фото: East News
Еще одна рекордсменка по количеству браков, в том числе и скоротечных, — Памела Андерсон. Сейчас модель и актриса счастлива с шестым мужем.
С первым избранником Томми Ли она прожила в браке три года, родив двоих сыновей. Второй брак тоже с рок-музыкантом — Кидом Роком — продержался четыре месяца. Дважды Пэм становилась женой Рика Саломона (обе попытки построить с ним счастье заканчивались фиаско в скором времени). В пятый раз под венец модель отправилась с продюсером Джоном Питерсом, которого знала несколько десятилетий. Но развод состоялся уже через несколько дней. После представители обеих сторон заявили, что брака и вовсе не было.
Фото и видео: Getty Images, East news, Passion.ru, Michael Germana, UPPA/ZUMA Press/Global Look Press
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