Развестись невтерпеж: Бритни Спирс, Дрю Бэрримор и другие звезды с самыми короткими браками

В 19 лет актриса вышла замуж за Джереми Томаса, который был гораздо старше нее. К тому времени у Дрю было уже несколько громких романов и одна помолвка. Но первый брак Бэрримор дал трещину меньше, чем через два месяца. На развод подал муж.

Второй брак артистки с коллегой Томом Грином продержался 5 месяцев. Поженились они в июле 2001-го, а в декабре Том уже пожелал развестись.

В третий раз замуж Дрю Бэрримор отправилась за Уилла Копельмана — летом 2012-го они стали мужем и женой. У пары родились две дочки. И всего через четыре года и этот брак распался.

Бритни Спирс и Джейсон Александр

55 часов