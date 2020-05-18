Как выглядела первая в мире супермодель Дженис Дикинсон до увлечения пластикой

Дженис Дикинсон родилась в Нью-Йорке в неблагополучной и малообеспеченной семье, в которой росли четыре дочери. Мать будущей суперзвезды работала медсестрой и сидела на таблетках, а отец издевался над домочадцами и даже, по воспоминаниям модели, сексуально домогался дочерей. Дженис была смышленой девочкой, и ей удавалось избегать насилия со стороны отца. Он ее за это ненавидел. «Ты никто и всегда будешь никем!», — однажды в пьяном угаре заявил он.

Назло ему Дженис решила стать известной и добиться многого в жизни. После окончания школы она стала проходить кастинги в модельных агентствах, но на нее не обращали внимания. Тогда спросом пользовались голубоглазые блондинки, а не брюнетки с темными глазами. Да и портфолио у юной Дженис не было — хвастаться было нечем.