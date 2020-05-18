Как выглядела первая в мире супермодель Дженис Дикинсон до увлечения пластикой
Фото: East News
Звезда Дженис Дикинсон взошла в 70-е годы прошлого века. Она стала первой супермоделью, добившихся невиданных высот. Путь на подиум и на обложки глянца для Дженис, обладавшей невостребованной для того времени внешностью, открыла Вильгемина Купер, из под чьего крыла выпорхнули многие знаменитые модели, в том числе и печально известная Джиа Каранджи, с которой Дженис крепко дружила.
Дженис Дикинсон родилась в Нью-Йорке в неблагополучной и малообеспеченной семье, в которой росли четыре дочери. Мать будущей суперзвезды работала медсестрой и сидела на таблетках, а отец издевался над домочадцами и даже, по воспоминаниям модели, сексуально домогался дочерей. Дженис была смышленой девочкой, и ей удавалось избегать насилия со стороны отца. Он ее за это ненавидел. «Ты никто и всегда будешь никем!», — однажды в пьяном угаре заявил он.
Назло ему Дженис решила стать известной и добиться многого в жизни. После окончания школы она стала проходить кастинги в модельных агентствах, но на нее не обращали внимания. Тогда спросом пользовались голубоглазые блондинки, а не брюнетки с темными глазами. Да и портфолио у юной Дженис не было — хвастаться было нечем.
Первой поверила в талант Дикинсон актриса Лоррейн Бракко, которая в тот момент была девушкой владельца модельного агентства Жака Сильверштейна. Они познакомили начинающую модель с фотографами, дав первое направление в карьере.
Но первым настоящим агентом Дженис стала модель и владелица крупного агентства Вильгемина Купер. Она представила свою подопечную в Париже. Там Дикинсон с ее экзотической внешностью пришлась по вкусу — и у нее началась головокружительная карьера.
За короткий период она появилась на 37 обложках Vogue, чем может похвастаться далеко не каждая модель. После Парижа ее портфолио насчитывало сотни страниц. После чередой шли съемки в мировых глянцах — Дженис была нарасхват. Вскоре она сама провозгласила себя первой супермоделью. Она много работала и однажды ее назвали «суперменом». На что она ответила: «Я супермодель». С тех пор она стала называть себя только так, а понятие прочно закрепилось в модельном бизнесе.
Дженис была бунтаркой и не вела праведный образ жизни. На ее поведение повлияло тяжелое детство, неблагополучная обстановка, в которой она росла, а также испытание славой и деньгами. Она мало ела, потому что все время была «на кокаиновой диете», как она призналась в поздней автобиографии. Организм был настолько истощен, что на одном из показов она потеряла сознание и упала в ноги Софи Лорен.
Но у Дженис хватило сил, чтобы продолжать работать на износ. Ее требовали ведущие мировые фотографы. В начале 80-х Дикинсон стала самой «дорогой» моделью мира — за один день съемок ей платили 2 тысячи долларов.
Дикинсон откровенно рассказывала о своем необычном образе жизни: запрещенных веществах, тусовках в ночным клубах и многочисленных романах. В 80-е годы XX века такое поведение было свойственно многим богатым знаменитостям. В то время бешеной популярностью у звезд пользовался клуб Studio 54, где рекой лилось дорогое шампанское, с потолка распыляли запрещенные вещества, а любой желающий мог найти себе пару и уединиться в уголке или вовсе предаться любовным утехам у всех на виду.
Дженис была одно из частых гостей в клубе. Среди постоянных клиентов Studio 54 также мелькали Энди Уорхол, Джек Николсон, Сильвестр Сталлоне, Грейс Джонс и многие другие, чьи имена можно было увидеть на афишах.
«Я ни о чем не жалею. Мне жаль тех, кто не развлекался, как я», — говорила позднее супермодель. Она не скрывала, что у нее были отношения и с женщинами. «Тогда все так делали», — отмечала позднее она.
Личная жизнь Дженис Дикинсон была такой же бурной. В ее «список» попали Сильвестр Сталлоне, Трумен Капоте, Брюс Уиллис, Лиам Нисон, Мик Джаггер и другие.
«Рокки» даже едва не женился на модели, когда она во время их романа сообщила, что ждет от него ребенка. К тому времени у Дженис уже был сын Нэйтан. Сталлоне обрадовался новости. Но после рождения девочки его адвокаты настояли на проведении экспертизы ДНК, которая подтвердила, что отец не он, а бывший бойфренд Дженис. На этом отношения актера и модели закончились.
Официально супермодель замужем была 4 раза. Самый долгий брак с Саймоном Филдсом длился 6 лет (1987-1993 годы). Правда, сейчас Дженис замужем за доктором Робертом Гернером. И есть вероятность, что вместе они проведут остаток жизни.
Фото: East News
Именно сын и дочь повлияли на то, что Дженис изменила свой образ жизни. Она отказалась от тусовок и беспорядочных связей. «Теперь я не могу себя вести, как раньше, — у меня дети», — говорила она.
Фото: Instagram
После того, как ее карьера модели стала заканчиваться, Дженис стала больше появляться на ТВ-шоу. Ее пригласили в популярный проект «Супермодель по-американски». Но там она не продержалась слишком долго, так как прямолинейно стала рассказывать начинающим моделям о мире, в который они хотят окунуться.
В 2006 году Дженнис открыла свое модельное агентство — оно работает до сих пор.
Фото: East News
Блистательная и яркая Дженнис не смогла принять факт, что стареет и ей на смену пришло новое поколение моделей — молодых, с новыми типами внешности. И в конце 90-х красавица начала делать первые пластические операции.
Вначале она хотела подкорректировать внешность, чтобы продлить молодость. Но вскоре так увлеклась «улучшайзингом», что уже просто не могла остановиться.
Фото: East News
И за два десятка лет первая супермодель Америки так изменила свое лицо, что от прежних черт практически ничего не осталось. Стал другим разрез глаз, скулы получились более объемными, а от пухлых губ не осталось и следа — рот растянулся в стороны.
Тем не менее, 65-летняя Дженис Дикинсон постоянно появляется на светских мероприятиях, участвует в фотосессиях с другими популярными моделями и даже выходит на подиум.
В личной жизни бунтарки наступил счастливый штиль — она проводит много времени с супругом, детьми и маленьким внуком, с которым публикует нежные фотографии в Instagram.
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Фото: Instagram, Null, Supplied by FilmStills.net/ Global Look press, East News
Видео: Fer Zach
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