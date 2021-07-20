Экс-возлюбленная Леонардо Ди Каприо, модель Тони Гаррн, стала мамой
29-летняя Тони Гаррн поделилась с поклонниками радостной новостью — она стала мамой. Экс-возлюбленная Леонардо Ди Каприо рассказала, что малышка, которую назвали Лука Малайка, появилась на свет еще на прошлой неделе. В блоге модели появилось трогательное фото с маленькими пяточками. Лицо ребенка новоиспеченная мать, как и многие звездные родители, решила пока не показывать.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/tonigarrn
Модель, не скрывая эмоций, поделилась своими новыми чувствами.
«Это был самый невероятный опыт в моей жизни — рождение Луки на прошлой неделе. Она сразу же и навсегда украла наши сердца», — подписала Тони снимок.
Тони Гаррн и Алекс Петтифер сообщили о помолвке в конце 2019 года. В октябре 2020-го влюбленные поженились.
До встречи с Алексом модель встречалась с Леонардо Ди Каприо. Их роман длился год. Леонардо всегда выбирает себе в партнерши только красивых и известных женщин. У него были отношения с Хеленой Кристенсен, Жизель Бюндхен, Бар Рафаэли, Блейк Лайвли, Ниной Агдал, Лореной Рэй. Последние четыре года Ди Каприо живет с аргентинской моделью Камилой Морроне, падчерицей Аль Пачино.
Фото и видео: Instagram, Getty Images
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