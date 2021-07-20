Экс-возлюбленная Леонардо Ди Каприо, модель Тони Гаррн, стала мамой

Тони Гаррн и Алекс Петтифер сообщили о помолвке в конце 2019 года. В октябре 2020-го влюбленные поженились.

До встречи с Алексом модель встречалась с Леонардо Ди Каприо. Их роман длился год. Леонардо всегда выбирает себе в партнерши только красивых и известных женщин. У него были отношения с Хеленой Кристенсен, Жизель Бюндхен, Бар Рафаэли, Блейк Лайвли, Ниной Агдал, Лореной Рэй. Последние четыре года Ди Каприо живет с аргентинской моделью Камилой Морроне, падчерицей Аль Пачино.