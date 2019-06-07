Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались спустя четыре года отношений

Издание уточняет, что певица Леди Гага никак не связана с разрывом Шейк и Купера. Напомним, некоторое время назад в Сети обсуждался роман Брэдли Купера и Леди Гаги — актер и певица исполнили главные роли в фильме «Звезда родилась». Масла в огонь подлил тот факт, что в феврале этого года Гага рассталась со своим женихом Кристианом Карино. Таблоид The Star cо ссылкой на подругу певицы сообщал, что Гага беременна от своего партнера по съемочной площадке, однако недавнее шоу, которое она устроила на Met Gala, полностью опровергло данную информацию.