Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались спустя четыре года отношений

Издание People со ссылкой на собственные источники сообщило о расставании 33-летней супермодели Ирины Шейк и 44-летнего голливудского актера Брэдли Купера. По информации инсайдера, в данный момент пара решает, с кем останется их дочь Леа де Сьен, которой в марте исполнилось два года.
Фото: East News
Издание уточняет, что певица Леди Гага никак не связана с разрывом Шейк и Купера. Напомним, некоторое время назад в Сети обсуждался роман Брэдли Купера и Леди Гаги — актер и певица исполнили главные роли в фильме «Звезда родилась». Масла в огонь подлил тот факт, что в феврале этого года Гага рассталась со своим женихом Кристианом Карино. Таблоид The Star cо ссылкой на подругу певицы сообщал, что Гага беременна от своего партнера по съемочной площадке, однако недавнее шоу, которое она устроила на Met Gala, полностью опровергло данную информацию.
По информации источников, кризис в отношениях пары Шейк-Купер назревал давно. «Брэдли стремится хранить личную жизнь в тайне, а Ирина уверена, что нужно чаще выходить в свет вместе», — цитировал инсайдеров портал MTO News. Косвенным подтверждением проблемам стало появление Ирины на Met Gala - 2019 в полном одиночестве. По последним данным, Ирина Шейк съехала от своего возлюбленного.
Ждем официальных комментариев!
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Brent Perniac/AdMedia, Zumapress, Sonia Moskowitz,/Globallookpress, East News
Видео: YouTube
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